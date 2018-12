Alcalde Pereira afirma que construcción del hospital ISSS en San Miguel es ilegal

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, confirmó que la obra de construcción del Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de San Miguel, viola las leyes de construcción al apropiarse indebidamente de cuatro metros de terreno que dan hacia la Avenida Roosevelt.

Pereira aseguró que la comuna migueleña ha ordenado parar la construcción del muro perimetral del hospital del ISSS, porque la empresa constructora no respetó los planos de la obra y se salieron cuatro metros de la línea original que había sido aprobada por la comuna en tres ocasiones diferentes.

"Ha habido una colaboración de parte de nosotros en todo momento y les hemos revalidado los permisos de construcción en tres ocasiones. Entonces, en lo que yo no puedo cederles es que me hagan una cuestión de incumplimiento de la ley. ¿A qué me refiero? a que a ellos se les aprobó un plano y ese mismo plano es el que les hemos estado revalidando, pero en el plano de la construcción ellos se han salido cuatro metros, hacia la Avenida Roosevelt " dijo Pereira.

El alcalde se quejó de la manera prepotente en que los encargados de la obra y los representantes de la empresa constructura han tratado al equipo técnico que ha entregado las órdenes de la comuna de rectificar el trazo, aduciendo que la administración municipal debe ceder los cuatro metros que ellos se han tomado porque la comuna y el gobierno central son del mismo partido FMLN.

"La empresa aduce que yo lo debo de dejar así porque somos del mismo partido y somos del mismo gobierno, pero ellos no me pueden pedir a mí que incumplan la ley. Yo cuando juramenté para alcalde del municipio de San Miguel manifesté velar por los intereses de los migueleños. Me debo a los migueleños y tengo que defender la ciudad porque para eso me han elegido alcalde" dijo molesto.

Añadió que la comuna llegará hasta las últimas consecuencias para defender el derecho de los migueleños a contar con una carretera con todas las mediciones que amerita la ley de vía correspondientes, aunque esto implique mandar a demoler la construcción que se salga de los permisos que se le han otorgado a la obra.

Sobre todo porque se tiene proyectado realizar el mejoramiento del segundo tramo de la Avenida Roosevelt, el cual iniciaría justo enfrente del nuevo hospital y finalizaría en la zona del redondel Monseñor Romero o de Los Leones.

El alcalde dijo, además, que los representantes de la empresa amenazaron con que harían los arreglos necesarios para que el Ministerio de Obras Públicas emitiera un documento en el cual quedaría prohibido realizar cualquier tipo de inversión estatal sobre la Avenida Roosevelt durante un plazo de 25 años.

Pereira interpretó estas amenazas como una forma de chantaje de parte de la compañía constructora IBT Group, de quienes dijo están tratado de imponer sus propias reglas del juego a costa de los derechos de vía de la ciudad de San Miguel.

"Yo ya mandé al equipo técnico ayer a hacer una remedición nuevamente y lo que se confirma de la remedición es que ellos están haciendo una obra ilegal. Y entonces que no me vengan a asustar ni a chantajear diciendo que eso me lo va a resolver el gobierno, porque el tema es que quien está construyendo es la empresa privada y quien se ha salido (de línea) es la empresa privada y lo que están haciendo es cumpliendo la ley" acotó.

El alcalde confirmó, además, que ayer por la tarde se iba a realizar una nueva inspección y una reunión entre representantes de la comuna, la empresa constructora y del ISSS para tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

La semana pasada, la gerencia de comunicaciones del ISSS emitió un comunicado donde aclaró que "el Hospital cuenta con permisos de construcción vigente emitido por esa Municipalidad, en el que se aprobó la construcción del proyecto tal como se está ejecutando bajo la administración de UNOPS y la contratista española IBT, incluyendo las obras perimetrales; por lo tanto, podemos afirmar que no se ha realizado ninguna modificación al diseño y la construcción de los edificios se encuentra dentro del margen establecido por los planos constructivos en el terreno del cual el ISSS es titular"

En el mismo comunicado se hizo saber que según el Art. 79 del Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción en el caso de obras dedicadas a servicios públicos, como el presente caso, se podrá utilizar la zona de retiro como estacionamiento, teniendo en cuenta que dicho espacio es un margen reservado a la proyección de obras futuras municipales o gubernamentales -como la ampliación de una vía pública-, lo que fue respetado en el diseño del hospital y aprobado por la municipalidad.

Añadió que no utilizar el área adecuadamente, estando disponible, supondría un mal uso del espacio para estacionamientos que serán necesitados por los derechohabientes, cuando aún no existe una obra en ejecución que requiera dicha franja de terreno, ni ha sido demandada por la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Obras Públicas.

Para finalizar, se indicó que el ISSS está anuente a la búsqueda de soluciones conjuntas y armónicas en beneficio de los pacientes para quienes se construye esta la de 83 millones de dólares producto de las cotizaciones de trabajadores, empleadores y el Estado, y que está próxima a finalizar, sin observaciones hasta la fecha.