Alcalde Pereira ataca deseo de Ortiz para dirigir el FMLN

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, responsabilizó al vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, de la derrota electoral que sufrió el FMLN el pasado 3 de febrero, porque ha sido parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, e incluso el encargado del país en los últimos meses. Por esa razón, le pidió dar el espacio a nuevas generaciones de conducir el partido.

Ortiz dijo hace tres días, el 26 de febrero, que estaba "pensando seriamente" competir por la Secretaría General del FMLN, pues hay un nuevo contexto que requiere un fuerte y renovado liderazgo a nivel municipal, departamental y nacional.

Pereira consideró que Ortiz tiene derechos legítimos de participar en las elecciones internas, pero le recordó que él ha sido parte del gobierno saliente que cometió errores que le pasaron factura al FMLN. Entre esos errores, dijo que durante los cinco años Sánchez Cerén no evaluó cambios de funcionarios y le señaló que tuvo un comportamiento "casi similar a un gobierno de derecha".

"Muestra de ello es que en los últimos meses del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, prácticamente, depositó toda su administración en el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz. Se creó un Plan 10 que lo ejecutaba directamente el vicepresidente. Entonces, yo creo que hay que darle espacio a otras generaciones", declaró a los medios de comunicación tras firmar un convenio con Swisscontact para el proyecto "Nuevas Oportunidades".

Le añadió ciertos consejos: "Yo creo que el vicepresidente debería de enfocarse más en sus cosas, convertirse en consultor, en un especie de asesor de la comisión política, de cuidar a los nietos, y toda esa cuestión, y dar un espacio a las nuevas generaciones que tengan la oportunidad de conducir el partido, con nuevos proyectos, con nuevas visiones y adaptarlo y modernizarlo a la época actual".

La crítica de Pereira es similar a la que emitió la diputada y jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, el pasado 18 de febrero en la entrevista matutina de Canal 21, donde dijo que todos deben asumir la responsabilidad y tener la capacidad de autocrítica.

"Debemos ser responsables todos, tener una capacidad de autocrítica y decir: ‘También lo pude hacer mejor, pude estar donde me llamó el partido para decidir las cosas y no fui’. Eso, a mi juicio, no le quita nada. Al contrario, refleja humildad y una profunda autocrítica", consideró.

El alcalde de San Miguel sostuvo que hay que buscar la forma de convertir al partido y que se haga uso de las tecnologías de la información para conectar el mensaje con las nuevas generaciones. Dijo que no pueden hablar de una renovación y de nueva Comisión Política sin hacer un análisis sobre qué demanda el mundo y cuál es el desafío de los partidos de izquierda en América Latina.

"Por supuesto que tiene que haber un enlace entre la nueva generación y la generación anterior. Pero yo soy del criterio que ese enlace debe ser sin ruptura; o sea, no se pretende hacer una ruptura de los adultos y la nueva generación, sino un traslape que permita avanzar en el partido", dijo.

Respecto a si él tiene aspiraciones de dirigir el partido, Pereira aseguró que al momento no podría responder si se inscribirá.

Después de las elecciones presidenciales, la Comisión Política del FMLN acordó adelantar sus elecciones internas para elegir a la próxima dirigencia en todos los niveles. Además, pidieron a los actuales miembros de la comisión, entre ellos Ortiz, que no se postularan a ningún cargo.