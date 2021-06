Alcalde Vilanova espera justicia en juicio por atentado

El Juzgado Especializado de Sentencia "B" de San Salvador decidirá este día si los cinco señalados de planear un atentado contra el alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, son enviados a prisión o son absueltos de los cargos.

Los imputados son acusados por el delito de proposición y conspiración de homicidio agravado contra tres personas, entre ellas el jefe municipal.

El alcalde de ese municipio habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre ese proceso y espera que los imputados reciban condenas por los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa.

Vilanova relató que el 1 de marzo de 2019 un fiscal le advirtió sobre una amenaza, debido a que grupos de pandillas estaban planificando atentar contra su vida. El fiscal solamente le dijo que debían tratar un tema "urgente".

"Luego me di cuenta que habían escuchas telefónicas y las recomendaciones fueron: ‘cuídese’. Y seguimos operando, encomendándonos a Dios hasta que en septiembre de 2019 se dan las capturas", mencionó Vilanova.

Entre los capturados está Edwin Alexis Ayala, alias "Sparky", quien es uno de los principales lideres de la Mara Salvatucha (MS-13) en el municipio de San Martín. Él era el líder de un programa que agrupa aproximadamente 10 clicas de la MS que operan desde San Miguel hasta La Libertad.

"Yo les decía a los fiscales que me hubiera gustado ver no solo a un corredor de programa, sino a varios y me hubiera gustad ver un par de ranfleros en el juicio. Supe que en su momento se activaron más de siete programas y más de 40 clicas que siguen estando activadas hoy en día", aseguró Vilanova.

Sparky declaró durante el juicio que envió a su compañera de vida para advertirle a Vilanova sobre el supuesto ataque. "La muchacha, a pesar que ‘el Sparky’ dijo que me la mandó como un acto de buena gente, en realidad la mandó cuando ya habían leído la orden de captura y ya estaba capturado, si no lo hubieran detenido me hubieran matado", señaló el edil.

El alcalde considera que el motivo por el cual intentaron asesinarlo fue para que no se replique el plan de seguridad que implementa en su municipio desde el año 2000 y que califica como "exitoso".

La amenaza sigue

Vilanova cree que luego del fallo de este día las cosas pueden empeorar y que las amenazas en su contra pueden aumentar. Sin embargo, asegura estar confiando en el sistema de justicia del país.

"Tengo todas las condiciones para pedir asilo, pero no soy cobarde. Tenemos fe en las autoridades, confío en el sistema y espero que se haga justicia. Estoy viviendo lo que viven los policías de a pie", indicó Vilanova.

"De ahora en adelante se va a poner peor, la semana pasada nos dijeron que debíamos tener cuidado porque ellos están molestos y ardidos", agregó.