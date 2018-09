Alcalde a juicio por falsedad documental

El Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima, en La Unión, realizó ayer la audiencia preliminar contra el alcalde de Nueva Esparta, José Manrique Villatoro, acusado de los delitos de falsedad documental y falsedad ideológica, según informó la unidad de intereses del Estado de la oficina fiscal de San Miguel. En el mismo caso también está siendo procesado el exsecretario de la municipalidad.

Según el informe fiscal, durante la audiencia, la jueza ordenó enviar el caso a vista pública (juicio), para la cual aún no hay fecha señalada.

"La fiscalía está solicitando una apertura a juicio en el caso en el que se está procesando por una falsa documentación agravada en la modalidad de falsedad ideológica del actual alcalde de Nueva Esparta y su exsecretario municipal. Efectivamente se resuelve y fue habilitada la siguiente fase del proceso, que fue la apertura a juicio", informó la fiscal del caso.

Agregó que Villatoro está siendo acusado de firmar seis cartas de compraventa de ganado con reporte de robo, las cuales fueron extendidas el 29 de julio de 2016. La Fiscalía presentó el requerimiento en el Juzgado de Concepción de Oriente el 6 de septiembre de 2017.

Una fuente del juzgado detalló que las seis cabezas de ganado tenían reporte de robo, por lo que ya habían sido decomisadas en un procedimiento policial y militar. "En la audiencia inicial se les solicitó que comprobaran que la firma no era del alcalde, por lo que se hizo un grafo técnico y salió positivo", dijo la fuente.

Sin embargo, el abogado defensor del funcionario, René Robles, desmintió y aseguró que le presentaron a la jueza un documento en el que comprueban que la firma no era de Villatoro.

En su defensa, el alcalde dijo que se sentía tranquilo porque la jueza admitió los documentos que presentaron y que no consideraba de gravedad el caso. "Nosotros hemos dado la cara y hemos enfrentando el problema, y la jueza lo ve de buena forma. Cada 15 días he estado firmando y no he podido salir del país. Tengo la frente en alto porque sé que no es grave; el proceso continúa, seguiré con medidas sustitutivas y esperando el juicio", manifestó.