Alcalde achaca a vandalismo común grafitis en su contra

Ayer por la mañana, varias propiedades municipales y privadas de Ayutuxtepeque, en San Salvador, amanecieron manchadas con mensajes en contra del alcalde de la localidad, Alejandro Nóchez.En los mensajes, que aparecen en color azul y negro y con la firma de ARENA (partido al que pertenece Nóchez), acusan al alcalde de derrochar los impuestos de los contribuyentes y le piden, además, no reelegirse en el cargo, entre otros señalamientos.Entre las propiedades manchadas se encuentra el mercado municipal, el cementerio central y la parroquia de San Sebastián Mártir, entre otros.Nóchez manifestó que por el momento no puede responsabilizar a nadie de esta situación, pero espera que no sea parte de campañas sucias que comúnmente suceden en períodos preelectorales y electorales en el país.“No puedo responsabilizar a nadie, sería un irresponsable si lo hiciera. Yo no quiero creer que esto es una campaña adelantada, no quiero creer que esto es cuestiones ya meramente políticas. Esperaría que no se trate de eso, porque desde ya si esa es la intención, estamos iniciando muy mal”, dijo el alcalde.Nóchez expresó que en el caso de las propiedades municipales manchadas, estas son custodiadas por elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), pero que estos no se percataron de quienes llegaron a mancharlas ni a la hora en que ocurrió el acto de vandalismo.Agregó que aún están analizando si interponen una denuncia formal ante las instancias correspondientes para que se inicie una investigación, aclarando que al no tener indicios sobre quién o quiénes son los responsables, muy difícilmente podrá arrojar resultados.“Estamos evaluando si procede o no procede, tendría que haber un indicio y en este momento no se tiene, pero al nomás tener vamos a tratar de proceder legalmente como corresponde”, dijo.Nóchez dijo que ayer mismo la municipalidad ya había procedido a limpiar las propiedades manchadas.