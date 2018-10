Alcalde asegura que exmilitar le vendió arma

Seis testigos confirmaron ayer ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador la compraventa de armas procedentes de la tienda El Lancero, una armería propiedad del militar retirado Miguel Ángel Pocasangre, acusado por el delito de comercio ilegal y depósito de armas.

Dos de los testigos explicaron que tuvieron problemas la primera vez que intentaron registrar legalmente el arma a su nombre. Ernesto González le contó a los tres jueces que conforman el tribunal que adquirió una UZI nueve milímetros el 18 de noviembre de 2005, al precio de $ 2,200.

González detalló que luego de la compra pudo registrar el arma sin inconvenientes, sin embargo, cuando refrendó la matrícula no se la querían regresar debido a que era “un arma de guerra”. Tras unos días, se la entregaron porque “era de tiro a tiro, no de ráfaga”, dijo.

Otro de los que compareció ante el ente colegiado fue Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal, Cuscatlán. El funcionario compró un fusil nueve milímetros a $1,500 en la tienda del militar procesado.

El alcalde afirmó que en el registro de armas un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) le sugirió acudir al Ministerio de Defensa para corroborar el modelo del fusil, puesto que podría ser un modelo diferente al que estaba en la escritura. El trámite demoró aproximadamente tres meses pero finalmente, pudo registrarla a su nombre, dijo Vilanova.

Los demás testigos explicaron que no tuvieron complicaciones para registrar las armas adquiridas a Pocasangre.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que decidió que no presentaría a otros seis testigos porque cambiaron de domicilio y no fueron ubicados a tiempo para comparecer.

Las declaraciones de los peritos no son necesarias porque “los peritajes son claros y puntuales”, agregó la fiscal.

Luego de la introducción de la prueba documental, el tribunal suspendió el juicio y continuará el próximo jueves por la tarde.