Alcalde cerca plaza Libertad y declara la guerra a SECULTURA

Veinticuatro horas dio ayer el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, a la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA), para que se retractara y desistiera de realizar excavaciones con fines arqueológicos en las plazas Libertad, Gerardo Barrios y Morazán, alegando que desde el año pasado la municipalidad tiene permisos firmados por la institución garante del patrimonio cultural en el país de intervenir los espacios mencionados.Las plazas son consideradas, por ley, patrimonios culturales: “Se consideran, además, como bienes culturales todos aquellos monumentos de carácter arquitectónico, escultórico, urbano, jardines históricos, plazas, conjuntos históricos, vernáculos y etnográficos, centros históricos, sitios históricos y zonas arqueológicas”, se lee en el artículo 3 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural.Amparada en el artículo 83 del reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, que establece que los poseedores de bienes culturales no podrán hacer ni realizar trabajos sobre ellos que sean internos o externos, sin previa autorización de la autoridad competente, SECULTURA anunció el pasado martes que realizaría excavaciones en las tres plazas que servirían como base para investigaciones arqueológicas que se deseen hacer en ellas en el futuro.Tras esta misiva, Bukele también amenazó con demandar por $14 millones a la secretaría y dijo que no permitirían que el personal de esta ingrese a las plazas.Haciendo uso de la fuerza del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), el alcalde dijo que iban a evitar el ingreso del personal para hacer las excavaciones en cuatro pozos.“No vamos a dejar además que paren las obras y la instrucción que tiene el CAM es que SECULTURA no pueden ingresar no solo no hacer un pozo, una jeringa no van a poder ingresar a los espacios porque los permisos ya fueron dados, los estudios ya fueron hechos, los planos ya están aprobados y lo que está haciendo SECULTURA es abusando de su poder, eso es un delito y pues presentaremos un contencioso administrativo a la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia ”, aseguró Bukele.Las acciones que planteó SECULTURA que iba a realizar en las plazas se tenía previsto que comenzaran ayer; sin embargo, no pudo ser posible.LA PRENSA GRÁFICA contactó a Hugo Vladimir Díaz, quien fue parte de la unidad de SECULTURA que fue a la plaza Libertad ayer, para hablar respecto a la situación; sin embargo, comentó que necesitaba tener autorización para hablar respecto al tema.El alcalde dijo que no habían permitido el ingreso de nadie de SECULTURA. “Nosotros no podemos ceder un milímetro de los derechos adquiridos”.También se gestionó información con la encargada de comunicaciones de SECULTURA, Lorena Arias, quien expresó que tendría que consultarle al director nacional de Patrimonio Cultural y Natural, Marlon Escamilla, sobre los hechos que ayer acontecieron.“Ya hablé con el director nacional y me dice que ahorita no se pueden dar declaraciones del tema, porque está en proceso. Ahí está bajo la autoridad de la dirección nacional de patrimonio cultural”, dijo.SECULTURA informó que para este día se ofrecerá una conferencia de prensa para abordar el tema.“Pues no sé si adentro del partido (FMLN) haya problemas. Definitivamente SECULTURA es una secretaría inepta”, respondió Bukele, cuando se le preguntó sobre los motivos para realizar las excavaciones y que si estos respondía a problemas internos en el partido de gobierno, ya que es el mismo que lo llevó a ser alcalde y bajo el que están las instituciones estatales.Sin embargo, aunque no está seguro de los motivos que han dado pie a la iniciativa de SECULTURA, el alcalde dijo que si la secretaría no se retractaba iba a incluso iniciar acciones de tipo político.Para Bukele, ni siquiera a las administraciones de oposición se les trata como lo están haciendo con ellos en este tema. “A nosotros, siendo supuestamente del mismo partido, nos están tratando peor que la oposición”, sentenció.