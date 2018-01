Alcalde de Ayutuxtepeque exige respeto a Milena Mayorga por este motivo

La búsqueda de votos ha comenzado y los candidatos han iniciado todas sus rondas políticas al interior del país para dar a conocer sus planes de trabajo y conseguir el agrado de los votantes para el próximo 4 de marzo.

Sin embargo, han comenzado también las primeras situaciones tensas, inclusive, entre miembros del mismo partido, como es el caso del alcalde del municipio de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, y la candidata a diputada, Milena Mayorga, ambos del partido ARENA.

El impasse se dio luego que la expresentadora de televisión llegara a las fiestas patronales de Ayutuxtepeque para realizar un evento proselitista, algo que no fue del agrado del actual alcalde, quien, vía Twitter, le exigió “respeto” a la candidata a diputada del partido tricolor.

“Señora Candidata a Diputada @MilenaMayorga RESPETE los organismos de mando del partido”, inició sus dos publicaciones el alcalde Nóchez, en las que también remarcó que “yo no mezclo lo político con lo municipal, por lo que solicito RESPETO de quienes me quieran acompañar de NO utilizar distintivos partidarios”.

Hasta el momento, las cuentas de redes sociales de Milena Mayorga no han dado respuesta alguna y se han limitado a seguir desarrollando sus publicaciones con toda normalidad.