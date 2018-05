Alcalde de Guadalupe reduce su salario en un 50 %

Roberto Carlos Renderos, alcalde de Guadalupe, en San Vicente, confirmó ayer que se redujo el salario en un 50 % como parte de una estrategia de austeridad que ha iniciado para el presente periodo, ya que las necesidades en el municipio son muchas y los recursos económicos son pocos.

Hasta el pasado mes el jefe municipal ganada $2,000, pero tras lo acordado recibirá al mes $1,000, una cantidad que ayudará en las arcas de la comuna y a hacer posible el plan en el que se invertirían.

“Propuse esta política de austeridad porque es la única forma que en el inicio de este periodo, nosotros podamos tener ese fondo disponible para todas las ideas que se tienen para beneficio de nuestra gente”, comentó Renderos.

La medida también incluye a miembros del concejo prural en igual proporción, el cual está integrado por munícipes del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acuerdo municipal que fue firmado de forma unánime en la primera sesión de la nueva administración.

Los concejales antes recibían en concepto de dieta $450 mensuales, mientras que a partir de la disposición serán $225, independientemente de las reuniones o responsabilidades que cada uno ostente, agregó jefe edilicio.

“Como administradores municipales conocemos la realidad de nuestras finanzas, el fondo propio en nuestro caso, que somos una alcaldía pequeña, es bastante limitado. Hay necesidad de la apertura de más unidades para el buen trabajo y también necesidad de más proyectos”, declaró el funcionario.

Renderos fue reelecto a un segundo periodo bajo la bandera del FMLN en las recién pasadas elecciones, en los tres años anteriores también se aplicó la estrategia de austeridad en el uso de los recursos administrativos y de gastos, pero era necesario aplicar la austeridad desde el concejo y alcalde, asegura.

“No vamos a negar que necesitamos de una remuneración pues a algunos nos toca dedicarnos al cien por ciento, pero también debemos ver estos cargos como vocación, yo soy médico y lo veo así; estoy seguro que lo que hemos acordado nos ayudará a llevar mejoras en el municipio”, declaró.

Por ejemplo, Guadalupe no cuenta con un Cuerpo de Agentes Municipales, “no hay ni un policía en la puerta de la alcaldía, somos un municipio sano, no tenemos homicidios, pero es necesario, no solo porque aportaremos a la seguridad en prevención si no que crearemos fuentes de empleo”, agrega el jefe de la localidad.

Con la reducción de los salarios, al mes se estarán ahorrando más de $3,000, al año se prevé $35,000 y en los tres años más de $100,000, lo que se sumará al 25% del total del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES) que en este caso es de $1 millón 300 mil anual.

Entre los programas y proyectos más significativos se tiene previstos para el presente periodo la entrega de canasta básica al adulto mayor, paquetes agrícolas, becas universitarias, construcción de la clínica municipal, remodelación del parque de la ciudad, la construcción de una ciclovía, la plaza del mercado, entre otros.

Lo ahorrado como parte de la política de austeridad a la que se suma el alcalde y concejo, contribuirá con la ejecución de estas y otras proyecciones, afirmó Renderos.

De hecho, la síndica también se sumó de forma voluntaria a donar parte de su salario, el cual será utilizado para ayudar a personas que llegan a la comuna por ayuda para compra de medicamentos y demás necesidades, concluyó.