Alcalde de Guaymango, Domingo Mendoza, electo bajo la bandera del FMLN, decide cambiarse al partido Nuevas Ideas

"He decidido cambiarme de cancha", expresó el reelecto alcalde del municipio de Guaymango, Domingo Mendoza, al oficializar su apoyo al partido Nuevas Ideas (NI) y darle la espalda al instituto político que lo abanderó durante los últimos 15 años: el FMLN.

El edil explicó que la decisión fue consensuada junto a personas cercanas y su concejo municipal, tras hacer una lectura en la intención de voto de los habitantes del municipio, en las elecciones del 28 de febrero. Mendoza fue reelecto como alcalde del FMLN con 4,993 votos, mientras la coalición NI-PCN obtuvo 4,186, una diferencia de 807 votos. Sin embargo, el favoritismo para diputaciones fue para NI, con 5,288 votos; mientras 3,477 personas votaron por el FMLN.

“Vamos a trabajar con el partido Nuevas Ideas, con el partido de Gobierno, para traer desarrollo al municipio de Guaymango, nosotros solitos no vamos a poder, necesitamos un aliado estratégico, y ese es el Gobierno central junto a sus ministerios. La decisión no ha sido tomada por mi persona, sino que hemos leído la votación que se llevó a cabo en las pasadas elecciones: la gente quiere que yo siga gobernando, pero con el partido del gobierno, está claro”, explicó el jefe edilicio.

El jefe edilicio también indicó que conoce sobre la tránsfuga política, a lo que aseguró que no le interesa participar en una próxima elección, y que su prioridad es el desarrollo del municipio; asimismo reveló que prontamente iba a poner la renuncia al partido FMLN, y agradeció a la militancia por haberle dado la oportunidad de participar en la política desde 1999.

“En esto de la política lo importante es escuchar lo que dice la población, quiero recordar un poco a Jorge Shafick Handal, quien decía: ‘vamos a hacer las transformaciones que el pueblo quiera’, y hoy el pueblo quiere que el presidente Nayib las haga. No hay otra lectura que hacer”, indicó.

Según el secretario departamental del FMLN, Byron Cortez, la decisión del alcalde, fue tomada, a fin de apalear una crisis generada por el mismo gobierno central, ya que el contexto político que se vive ha obligado a muchos políticos a tomar esas decisiones “los que estén con ellos se salvan y a los demás los castigan”.

“Se ganó la alcaldía del FMLN, con un discurso antigobierno y después se dan cuenta de que no iban a poder administrar el municipio, por la estrategia que ha utilizado el gobierno, la cual es de bloqueos. En Ahuachapán tuvimos la pérdida de un alcalde que había ganado bajo la bandera del FMLN, pero él (Mendoza) está en su derecho de elegir con qué partido está. Como partido aplicaremos la ley, que es la expulsión del partido (en caso de que no presente la renuncia) y ya no podrá participar en futuras elecciones”, explicó Cortez.