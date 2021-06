Alcalde de Ilobasco no ha renunciado a plaza de maestro en centro escolar 

Hasta antes de ser electo como alcalde de Ilobasco, Cabañas, Antonio Serrano, era el profesor de informática del Centro Escolar Profesor Juan Roberto Juárez, de la citada localidad, pero hasta la fecha no ha renunciado al cargo y la institución educativa se encuentra sin docente y ante la imposibilidad de que la plaza sea ocupada por otra persona.

El director de la escuela, Salvador Sevilla, explicó que este es un problema legal que debe ser resuelto por el Ministerio de Educación. Indicó, que ya ha gestionado ante la oficina departamental de educación y la Junta de la Carrera Docente de Ilobasco, una solución a la situación,pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta favorable.

“El problema es que el docente no renunció a su puesto y entiendo que no quiere hacerlo, entonces mientras no renuncie o sea despedido, estaremos sin maestro de computación ”, dijo el director. Se buscó hablar con el funcionario, pero en la alcaldía se informó que se encontraba en una reunión.