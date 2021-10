Alcalde de Jujutla dejará ARENA por Nuevas Ideas

El alcalde de Jujutla, en el departamento de Ahuachapán, Víctor Manuel Martínez, ha expresado sus intenciones de renunciar a ARENA, instituto político al que pertenece desde 2006, cuando ganó su primer período como alcalde de dicho municipio, para apoyar al partido del gobierno central: Nuevas Ideas (NI).

A pesar que el alcalde tiene redactada su carta de renuncia desde hace un tiempo, aseguró que aún no la ha entregado a la dirigencia departamental de ARENA. Sin embargo, dijo que la decisión de dimitir al partido tricolor ya es irrevocable y pondrá fin a su participación en la política, mientras termina su período.

El jefe edilicio recalcó que la decisión de apoyar al partido oficialista "es para trabajar de la mano con el órgano Ejecutivo, para el bien de las comunidades". Indicó que no existe ningún problema con la directiva departamental de ARENA y que todo se debe a una decisión personal.

"Renunciar es un hecho, en el momento que me convierta en tránsfuga ya no puedo ser candidato, hasta aquí llega mi vida en la política; pero también sé que no podemos estar en contra del gobierno central, tenemos que trabajar de la mano para el desarrollo comunitario", expresó.

Por su parte, Mario Calderón, actual director departamental de ARENA, lamentó la decisión de Martínez, y señaló de que el gobierno "chantajea" a los candidatos de otros institutos políticos, para que se cambien al partido oficialista.