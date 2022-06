Alcalde de Mejicanos dice que la recolección de basura ha mejorado

Luego de las múltiples denuncias hechas entre abril y mayo por residentes de Mejicanos sobre el servicio irregular de recolección de basura, el alcalde de esa localidad, Saúl Meléndez, indicó que "han mejorado" las labores del tren de aseo para mantener limpio el municipio.

Meléndez dijo a Teleprensa que el servicio de recolección de desechos sólidos "mejoró" porque adquirieron nuevos camiones recolectores.

"Últimamente con estas unidades nuevas que están ya recolectando hemos mejorado en un 70 %, 80 % la recolección de desechos sólidos, las denuncias ya son mínimas y estamos combatiendo también a ese mal vecino o personas que llegan todavía a tirar la basura a la calle", declaró el jefe municipal el pasado 4 de junio.

Meléndez también hizo el llamado a los habitantes de su municipio a sacar la basura cuando el tren de aseo pase por sus viviendas, "hagamos esa campaña de educación también con todos los vecinos".

En total, la alcaldía de Mejicanos adquirió cinco camiones para recolección de desechos que se suman a otras cinco unidades que ya estaban funcionando en la localidad.

LA PRENSA GRÁFICA hizo un recorrido en los Condominios Los Álamos, Condominios Zacamil, Condominios Atlanta y la zona de la Gran Manzana del edificio 119, de Mejicanos, en donde se observaron promontorios de desechos sólidos.

Concepción Monge, residente en los Condominios Atlanta, dijo que el servicio está más regular desde hace unos 15 días, pero lamentó que los horarios en que el camión llega a recoger la basura no estén definidos.

"La verdad es que pasa más seguido el camión de basura, pasa a veces el día domingo también, pero el problema es que no sabemos la hora de que van a pasar para sacar la basura a tiempo, pero sí están recogiendo la basura", afirmó Monge.

Giovani Rivera, de los Condominios Los Álamos, pidió a la alcaldía colocar un contenedor de basura para evitar la proliferación de enfermedades y bacterias para las personas que viven en los alrededores.

El alcalde pidió no botar basura en las calles del municipios.

De acuerdo con Rivera "ahí viene a tirar la gente las cosas sucias, sería bueno que pusieran un contenedor o algo, la basura siempre está ahí y es bien feo, porque los malos olores llegan, la misma gente ensucia y el alcalde sí está tratando de hacer una buena gestión", consideró.

Por su parte, Berta Elida Valenzuela, residente en la zona de la Gran Manzana de Zacamil, afirmó que la gestión de Saúl Meléndez para retirar la basura de la zona es "buena" desde hace apróximadamente 15 días.

"Desde hace más o menos dos semanas he visto que ha mermado la basura, se ha visto el cambio y uno tiene que colaborar más, no sacar basura cuando no están pasando, unas señoras aquí venden, es mejor que esté limpio", dijo Valenzuela. Desde abril pasado, usuarios en redes sociales expresaron sus quejas por recibir un servicio de recolección de desechos sólidos irregular.

Por dos meses hubo denuncias por servicio irregular.

El 17 de mayo pasado, el concejal de la alcaldía por Nuevas Ideas, Edgar Nóchez, defendió a la municipalidad de los señalamientos. "Podremos a veces fallar en una o dos horas que pase un poquito tarde, pero de que pasen días o pasen semanas y más de un mes, eso es falso; el camión siempre pasa", dijo.

Desde mayo, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Mejicanos (SETRAMME) ha denunciado que la comuna no compra los repuestos para los camiones.

Este medio de comunicación pidió a la Gerencia de Comunicaciones de Mejicanos que el alcalde, Saúl Meléndez, brindara declaraciones respecto a la recolección de basura y la compra de los nuevos camiones, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Habitantes dijeron que unos perros sacan la basura.

Una ciudadana pidió que se aclare el horario del tren de aseo.