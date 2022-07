Alcalde de Nuevas Ideas denuncia, en redes sociales, "chantajes" del ministro de Trabajo

El alcalde de Santa Tecla por Nuevas Ideas, Henry Flores, arremetió este miércoles en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien acusó de fomentar un paro de labores junto a sindicalistas afines, y de amenazar con inspecciones y el cierre de una planta de desechos sólidos en la comuna.

El ministro de Trabajo y el alcalde del partido oficialista se enfrentaron esta mañana en una serie de tuits, en los que se acusan mutuamente de mentir sobre una reunión para solventar una serie de demandas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Tecla (SITRAMSAT).

Un grupo de sindicalistas inició el martes un paro técnico en la planta de transbordo de desechos sólidos en el municipio, y según denunció el alcalde, esta acción "ha sido orquestada en el Ministerio de Trabajo", a través de Castro, exdirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM).

"Rolando Castro nos acaba de amenazar que si no me reúno con él me mandará a cerrar la planta de transferencia y (enviará) una inspección (del Ministerio de Trabajo). Ministro: ya me cansé de sus chantajes. No sé si tiene interés con empresas de basura", aseguró Flores, a través de Twitter.

. @RolandoCastroSv nos acaba de amenazar que si no me reúno con él me mandará a cerrar la planta de transferencia y una inspección.



Ministro: ya me cansé de sus chantajes. No se si tiene interés con empresas de basura.



Ayer me dijeron que estaba fuera del país.



EXIJO RESPETO — Henry Flores (@HenryFloresST) July 20, 2022

¿Qué sucedió?

La polémica entre estos cuadros del partido oficialista inició a las 10:32 de la mañana, cuando la cuenta del Ministerio de Trabajo tuiteó una fotografía con líderes del SITRAMSAT a la espera del alcalde.

"Desde las 9:00 de la mañana estamos esperando al Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, ante el conflicto que se está llevando a cabo con los trabajadores, pero aún no se hace presente", tuiteó el ministerio.

Sin embargo, el alcalde aseguró que no había sido convocado a dicha reunión, la cual estaba programada para ayer pero no pudo efectuarse por ausencia del ministro de Trabajo. También denunció que Castro, a través de un asesor, indicó a los trabajadores que no levantaran el paro de labores.

Desde las 9:00 de la mañana estamos esperando al Alcalde de Santa Tecla, @HenryFloresST, ante el conflicto que se está llevando a cabo con los trabajadores, pero aún no se hace presente. pic.twitter.com/3YpyIodPDM — Ministerio de Trabajo (@TrabajoSV) July 20, 2022

"Lo que dice el ministro de Trabajo es falso. La reunión era ayer y me dijeron que usted andaba fuera del país. Me acabo de reunir con el sindicato y ellos me dijeron que usted les llamó a través de un asesor para decirles que no levanten el paro", dijo.

Castro, por su parte, exigió al alcalde que presente "pruebas contundentes de lo que afirma", y subió una captura de pantalla en la que supuestamente Henry Flores accede a reunirse con el sindicato a las 9:00 de la mañana del día siguiente, en una conversación de WhatsApp con el asesor de Castro.

Le solicito con urgencia Sr Alcalde @HenryFloresST presente las pruebas contundentes de lo que afirma y destituyo de inmediato al asesor, por el contrario acá están los mensajes que ud envió, �� pic.twitter.com/LH4JGN6JLo — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) July 20, 2022

"Deje de hacerse la víctima y estar utilizando a empresarios y sindicatos para que intercedan conmigo y con usted. Ya me cansé que esté manipulando a unos 30 pelones que vienen de ARENA y FMLN y no escuche a los que de verdad trabajan, sino a quienes son afín a sus intereses", respondió el alcalde.

Deje de hacerse la víctima y estar utilizando a empresarios y sindicatos para que intercedan conmigo y con ud.



Ya me cansé que esté manipulando a unos 30 pelones que vienen de ARENA y el FMLN y no escuche a los que de verdad trabajan sino a quienes son afín a sus intereses. pic.twitter.com/eeNaPEzdXm — Henry Flores (@HenryFloresST) July 20, 2022

Flores denunció, además, que "unos 30 sindicalistas que se reúnen siempre con Castro, han amenazado a empleados que deben hacer paro". "Ya basta de estar manipulando sindicatos por otros intereses", agregó.

En la alcaldía a esta hora no hay ningún paro, hay 1300 empleados, pero unos 30 sindicalistas que se reúnen siempre con el ministro @RolandoCastroSv han amenazado a empleados que deben hacer paro.



Ya basta de estar manipulando sindicatos por otros intereses @RolandoCastroSv pic.twitter.com/wbfZbt7jV2 — Henry Flores (@HenryFloresST) July 20, 2022

Castro, por su parte, aseguró que las plantas de transferencia están bajo facultad de otras instituciones, no del Ministerio de Trabajo.

"El Ministerio de Trabajo está para fomentar el diálogo y la negociación entre trabajadores y empleadores, NO se prestará para polemizar y levantar la imagen deteriorada de cualquier político, cerramos la página y seguimos trabajando para el pueblo salvadoreño", indicó Castro.

El Ministerio de Trabajo está para fomentar el diálogo y la negociación entre trabajadores y empleadores, NO se prestará para polemizar y levantar la imagen deteriorada de cualquier político, cerramos la página y seguimos trabajando para el pueblo salvadoreño pic.twitter.com/NJQVNhcbVx — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) July 20, 2022

Demandas del sindicato

El sindicato acusa a la Alcaldía de Santa Tecla de no pagar horas extras a empleados de la planta de transbordo de desechos sólidos en el municipio, así como de no garantizar condiciones de trabajo dignas.

"Los compañeros no alcanzan a sacar el trabajo y tienen que mantener limpia la planta, cubrir las vacaciones de los demás, están trabajando más de las horas estipuladas por ley y no se cuenta con el pago de esas horas extras, además de la fumigación por lo menos dos veces por semana", denuncia el sindicato en sus redes sociales.