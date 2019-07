Alcalde de San José Guayabal critica a diputado Alberto Romero

Por medio de una publicación en redes sociales, el alcalde del municipio de San José Guayabal, Mauricio Vilanova Vaquero, lanzó criticas al diputado Alberto Romero y aseguró que aunque había aceptado una invitación para una reunión, "por este medio (redes sociales) le contesto yo no me presto a su circo".

Las palabras fueron publicadas en el perfil de Facebook del alcalde, sin proporcionar el origen de estas.

"Hoy después de más de cuatro meses de no saber del diputado de mi partido y del departamento de Cuscatlán Alberto Romero, recibo una llamada para colmo de su secretaria en representación de él en la tarde para invitarme a una reunión en su casa de campo para el día de mañana; la secretaria me preguntó: ‘¿Confirma su asistencia?’ Yo por educación le contesto sí, pero definitivamente no iré (...) Ya me imagino el propósito de su invitación y al igual que él; por este medio le contesto, yo no me presto a su circo", escribió el alcalde de San José Guayabal.

Consultado por este medio sobre las declaraciones del alcalde, Romero aseguró: "Prefiero no comentar".

Vilanova se encuentra en su séptimo período como alcalde municipal y ha tomado notoriedad por "patrullar" con arma en mano las calles de San José Guayabal.