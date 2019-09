Alcalde de San José Guayabal denuncia plan para asesinarlo

El alcalde de San José Guayabal, Mauricio Arturo Vilanova, denunció ayer que cabecillas de la MS-13 planearon matarlo. La orden, según el alcalde del municipio de Cuscatlán, fue girada en marzo pasado por ranfleros que están privados de libertad.

“Si he sido amenazado, no es la primera vez. Decirle a los señores dirigentes de la MS-13 que no les tengo miedo (...)”



Mauricio Arturo Vilanova, alcalde de San José Guayabal.

Vilanova detalló que fue notificado por la Unidad Fiscal de Soyapango sobre el plan de la pandilla en su contra. El plan, dado a conocer por una miembro de la pandilla al alcalde, era lanzarle granadas a su vehículo mientras se transportaba por los municipios de Soyapango, Ilopango, San Martín y San José Guayabal. "Si he sido amenazado, no es la primera vez. Decirle a los señores de la MS-13 que no les tengo miedo", agregó Vilanova.

El alcalde de San José Guayabal dijo que la intención de la MS-13 es que ya no continúe con el plan de seguridad que implementa en el municipio desde 2006; el plan, según Vilanova, ha eliminado el control que tenían los pandilleros del Barrio 18 que operaban en el territorio.

La Policía capturó el miércoles pasado a 16 personas por los delitos de proposición y conspiración del delito de homicidio, homicidio tentado y agrupaciones ilícitas; entre ellos estaban seis de siete que supuestamente planificaron el atentado contra Vilanova.