Alcalde de San Pedro Perulapán: "En un año de gestión no hemos hecho nada, solamente obras caridad"

Lazaro Antonio Flores, alcalde de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, del partido Nuevas Ideas, lamentó públicamente, durante un acto de rendición de cuentas de su primer año de gestión, realizado el sábado 14 de mayo, el no haber podido hacer obras debido a la falta del Fondo Para el Desarrollo de los Municipios de El Salvador (FODES).

El funcionario aseveró, que la reducción de los fondos que el Gobierno entregaba ha afectado severamente el funcionamiento de la alcaldía, ya que antes recibían más de $296,000 mensualmente, y ahora solo $52,000, que no alcanzan ni siquiera para cubrir el salario de los empleados que ronda los $80,000, y que complementan con la poca recaudación de impuestos que logran.

De acuerdo con Flores, quien gobernó durante nueve años el municipio bajo la bandera del FMLN, y volvió a ser electo para el periodo 2021-2024, pero bajo la bandera de NI, solamente ha logrado hacer tres proyectos en un año a causa de la falta de fondos.

"Hay un montón de cositas (proyectos) que pudimos haber hecho nosotros, pero no hemos hecho nada, yo me siento mal porque la verdad en los tres periodos anteriores que estuve era un loco corriendo de arriba para abajo. Hoy hemos hecho tres proyectos(...) la verdad de las cosas es que no es cuestión de nosotros y esperamos que el Gobierno nos cumpla lo que nos ha ofrecido" , dijo el alcalde, sin detallar cuáles son estas promesas.

El alcalde manifestó, que ahora todo depende de los proyectos que la Dirección de Obras Municipales (DOM) realice en el municipio, y que espera que esta institución los cumpla, ya que de lo contrario terminará su periodo "sin pena ni gloria", puntualizó.

"Hemos hecho tres proyectos en un año, el más significativo de $34,000 aproximadamente, de ahí no podemos mencionar más. Son cosas pequeñas porque no podemos hacer mayores. En mis periodos pasados hacíamos hasta cinco o siete proyectos al mes, porque recibimos $296 mil mensuales de FODES", afirmó.

FotoLPG/ Archivo

El alcalde se mostró inconforme al finalizar el evento de rendición de cuentas, indicando que básicamente en un año de su gestión no ha logrado hacer nada, solamente hacer "obras de caridad" como entregar bolsas de cementos, arena, entre otras cosas que le piden los habitantes del municipio, pero que no son proyectos, dijo.

"Yo quisiera estar por lo menos ahorita haciendo unos tres a cuatro proyectos mensuales, para que la gente vea que este agusto, pero lo único que nos queda ahora es esperar los proyectos que haga la DOM y si no, nos fue mal, espero que no, porque entonces no estamos haciendo nada. O esperar que nos den lo que nos han quitado (FODES) para que se lo demos al pueblo de San Pedro Perulapán" finalizó el alcalde.

#Cuscatlán| El alcalde Lázaro Flores, de Nuevas Ideas, de San Pedro Perulapán, lamentó recientemente en un acto de rendición de cuentas ya no recibir el FODES. Indicó que en un año de su gestión por falta de fondos no ha logrado hacer proyectos significativos.

