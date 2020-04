Alcalde de Santo Tomás se reunirá con Protección Civil para tomar nuevas medidas tras registrar primer caso de covid-19 en el municipio

El alcalde de Santo Tomás, Efraín Cañas, se reunirá este miércoles (08.04.2020) con las autoridades del Sistema de Protección Civil para determinar las medidas concretas que el municipio adoptará después de registrar el primer caso de covid-19.



El Gobierno salvadoreño confirmó el pasado martes 15 casos más de contagio del nuevo coronavirus y especificó que, de esa nueva cifra, uno había sido detectado en Santo Tomás, otro en San Martín y uno más en La Unión. El resto de nuevos contagios, aseguró, son importados.



“Mañana (miércoles) nos reunimos con la Comisión de Protección Civil, temprano para ver las alternativas que tenemos y qué medidas vamos a tomar y se las vamos a hacer saber”, indicó el alcalde a través de un video publicado en su página de Facebook.

Cañas reconoció que la presencia de un caso confirmado de covid-19 en el municipio cambiará drásticamente la situación sanitaria en el municipio. Afirmó eso pese a que, con anterioridad, ya se estaban implementando las medidas de confinamiento impulsadas desde del Gobierno para contener el avance de la pandemia en El Salvador.



“Les veníamos diciendo de todas las medidas de precaución, de que no salieran y todo lo que se había dado antes de tener este caso. Ahora, pues, las cosas cambian. Primero hay que creer en Dios por sobre todas las cosas, pero también vamos a hacer lo humanamente posible”, dijo el alcalde.

“Pero les hago un llamado, así de todo corazón: si no tienen nada qué salir a hacer a la calle, no salgan. Estas veces que hemos andado en la calle nos hemos dado cuenta que la gente no entiende. Y la verdad es que es lamentable esto y no toman las medidas de precaución”, agregó.

Las autoridades totalizan 93 casos confirmados hasta este día. De esos casos, cinco han muerto, nueve se han recuperado y 79 se encuentran activos. El Gobierno salvadoreño sostiene que de la cifra global de casos, 84 son importados y 9 son personas que se contagiaron en El Salvador.

Informando al pueblo de Santo Tomás.Primer caso de #COVID19sv confirmado.