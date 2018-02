Alcalde de Soyapango habría violentado Código Electoral al publicar obra en Facebook

El alcalde de Soyapango, Miguel Arévalo, supervisó el pasado 1 de febrero los proyectos de reparación de la calle principal, en colonia las Margaritas 1° etapa y final calle de la Colonia Las Flores, sector conocido como avenida Santa Emilia, y lo publicó en Facebook.

Según la restricción sobre publicar obras municipales de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), estipulada en el artículo 178 del Código Electoral, "durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado".

Al respecto, el alcalde y candidato a la reelección respondió que ese fue un proyecto que verificó como parte de su gestión como alcalde, que retomó desde hace tiempo y que arrancó en 2018.

Por otra parte, el artículo 31 numeral 11 del Código Electoral prohíbe la utilización de bienes y servicios municipales con fines partidarios, así como colores y símbolos del partido gobernante tanto en muebles o inmuebles propiedad municipal. Y también prohíbe al personal y funcionarios de la municipalidad participar en actividades públicas partidarias cuando se encuentre en el desempeño de sus funciones.

Cuando fue cuestionado sobre que esa acción se entiende como un fin partidario para dar realce a la apertura de su campaña para la reelección, el candidato respondió: “No, no definitivamente no, porque no podemos hacer uso de fondos, es decir, nosotros separamos lo institucional de la actividad política, es decir, después de las 4:00 (de la tarde) nos dedicamos al acercamiento con la gente, aunque el alcalde no tiene hora de salida“.

Arévalo manifestó que la población no lo ve como el candidato, sino como el alcalde, y que todo está alrededor de agradecimientos, y que difícilmente él les puede decir “Mire, hoy no soy el alcalde“, añadió.

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) lanzó estas disposiciones legales ante el contexto electoral, dirigidas a los alcaldes, alcaldesas, miembros de consejos municipales y empleados de las comunas en el período de 2015 a 2018.

El alcalde Miguel Arévalo, quien busca la reelección por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que sus funciones municipales las cumple en horas laborales, de lunes a viernes durante el día; y por las noches y fines de semana, se encarga de dar a conocer las propuestas de su plataforma municipal, por medio de trabajo territorial en dicho municipio.