Alcalde de Sta. Tecla advierte acudir a FGR por acarreo de votos

“Serán sancionados con pena de prisión de cuatro a seis años (...) Quien con el propósito de votar en una circunscripción distinta a la que legalmente le corresponde, cambie de domicilio y modifique su lugar de residencia en su Documento Único de Identidad”, se lee en el artículo 295 literal i del Código Penal.Esa es la sanción que pueden recibir en caso de que se compruebe lo señalado por el partido ARENA relacionado con que ha habido cambios masivos de domicilios hacia Santa Tecla.El alcalde Roberto d'Aubuisson aseguró que si la comuna encuentra indicios de que se está cometiendo este delito no dudará en acudir a la Fiscalía General de la República con pruebas, para que se investigue y se encuentre a los culpables.“Cumpliendo las leyes de la República nuestro deber es informarle a la Fiscalía para que tome las medidas correspondientes”, dijo D'Aubuisson.El alcalde señaló que es responsabilidad de todos estar vigilantes ante cualquier vulneración que se quiera hacer en contra del sistema democrático.“Nosotros tenemos que ponernos del lado de lo correcto, nos tenemos que poner del lado de la justicia, tenemos que ponernos del lado de la trasparencia y yo le quiero decir a aquellos que están moviendo votos que aparte que eso es un delito, eso vulnera nuestro sistema democrático el cual debemos de cuidar mucho, el cual debemos de proteger”, declaró.Quien ha denunciado este posible fenómeno fue la representante de ARENA en la junta de directores del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Mariella Peña Pinto, quien aseguró que “algunos miembros del FMLN conducían a un grupo de personas de los municipios de Soyapango, Opico, Jayaque y Panchimalco” hacia el duicentro local.“Todo ciudadano o ciudadana inscrito en el registro electoral, al cambiar su residencia está en la obligación de presentarse al Registro Nacional de las Personas Naturales, a informar sobre dicho cambio, mediante declaración jurada”, así contempla el artículo 25 del Código Electoral que debe hacerse en todos los casos de cambio de domicilio. Esto precisamente es lo que, a consideración de Peña Pinto, no se está cumpliendo en este caso.Teniendo como precedente antiguos casos donde se han detectado movimientos de ciudadanos de un municipio a otro solo para poder ejercer el sufragio, el alcalde de Santa Tecla aseguró que la comuna mantiene averiguaciones para identificar si este movimiento que Peña Pinto ha señalado es con motivos meramente electorales o “ilícitos”.“Nosotros viendo este fenómeno estamos haciendo también nuestras averiguaciones y vamos a ir dirección por dirección corroborando si las personas habitan o no habitan en la dirección que han dicho que tienen en Santa Tecla, porque ya encontramos casos de personas que viven en otros lados y se han domiciliado aquí sin tener ninguna casa alquilada ni que los conozcan en los lugares donde dicen que viven, entonces eso es fraude y lo que corroboremos cumpliendo con el espíritu democrático y el respeto a la voluntad de la población”, aseguró el alcalde tecleño.También dijo que mensualmente la comuna verifica si hay nuevos contribuyentes en el municipio para conocer si están al día con sus tasas municipales y que este puede ser un método para descubrir si el acarreo de votos está sucediendo en Santa Tecla.“Los que les están pidiendo que vengan a votar aquí deben de saber que los están poniendo en riesgo de cárcel. No es Santa Tecla el único, pero el tema es que eso va en contra del espíritu democrático que debemos de mantener y debemos de preservar para un evento electoral, que sea el ciudadano del municipio el que decida y no personas ajenas al municipio”, sentenció el alcalde que lleva casi dos años en el cargo.En la misma línea de evitar que se muevan votantes de un municipio a otro, el magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas Sánchez aseguró que es competencia del RNPN y de los duicentros estar verificando constantemente que los requisitos para cambiar domicilio se cumplan.“Eso (verificar si hay acarreo de votos) le corresponde al RNPN y sus duicentros. Ahí se les pide una especie de arraigo que compruebe que viven en ese lugar porque efectivamente la trashumancia sí se da, ese golondrinaje de que los partidos mueven y entonces es de lo que nosotros debemos estar pendientes”, declaró el magistrado Rivas.