Alcalde de Suchitoto, Denys Miranda, dio positivo a covid-19

Denys Miranda, alcalde del municipio de Suchitoto, por el partido Nuevas Ideas, informó este viernes en sus redes sociales, que dio positivo al covid-19 y que se mantendrá aislado los próximos dias.

"Muy buen día! Pedirles de favor que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, me he hecho la prueba de Covid y he salido positivo, razón por la cual estaré aislado el tiempo necesario. Gracias a todas y todos aquellos que se preocupan por mi estado de salud. Decirles que he sentido una serie de fiebres y Dolores musculares, pero hasta ahorita nada grave. Bendiciones!", escribió Miranda en sus redes sociales.

Miranda, de 39 años de edad, es profesor de matemáticas. Al momento de ganar las elecciones, Miranda afirmó en redes sociales que desde hace dos años comenzó a recorrer le municipio para ver las necesidades de la población en el área rural y urbana.

En El Salvador, la cifra de contagios totales es de 94.060, de las cuales 11,440 son casos activos, mientras que el número de fallecidos se elevó a 2.880 con el reporte de ocho muertos más el jueves, de acuerdo con los datos oficiales.

En el país ya circulan 3 variantes de "preocupación" del virus y desde junio pasado se registra un alza de los contagios. No obstante, el ministro de Salud, Francisco Alabí señaló el miércoles que "en las últimas dos semanas" han observado "una tendencia con disminución de casos confirmados por día".

El Salvador, según las autoridades, ha recibido 10.722.480 millones de diversas fórmulas de vacunas contra el coronavirus mediante compras, donaciones y el sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).