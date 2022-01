Alcalde de Tapalhuaca renuncia al FMLN. Partido se queda sin alcaldías en La Paz

Este martes, 25 de enero, a través de un comunicado, el alcalde de Tapalhuaca, Nelson Quezada, anunció que deja las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de manera irrevocable, tras siete períodos de dirigir esa alcaldía bajo la bandera efemelenista.

El funcionario aseguró que tomó la decisión luego de analizar la situación en la que ha caído el instituto político al que representó y ahora se ha declarado independiente. Afirmó, que continuará " trabajando por el pueblo que lo eligió".

Aseveró, que la decisión ha sido respaldada por las bases del municipio. Además mencionó que planea retirarse de la política al cumplir este periodo.

“El Frente nunca se preocupo por esta gestión municipal, tampoco en la crisis de la pandemia y las tormentas que afectaron al país. Las fotos en momentos electorales no sirven de nada (…) a veces pienso que por ser un municipio pequeño no me tomaron en cuenta, como a los grandes, inclusive en los diez años que gobernaron a veces le ayudaban a alcaldes de otros partidos políticos y no a mí”, expresó el jefe edilicio.

Esta renuncia a las filas del FMLN se suma a la del alcalde de San Antonio Masahuat, Adonys Ortiz, anunciada el 17 de enero. Estas municipalidades eran las únicas alcaldías gobernadas por el FMLN en el departamento de La Paz.