Alcalde del FMLN de Mercedes La Ceiba evalúa regresar a GANA

El alcalde efemelenista de Mercedes La Ceiba (La Paz), Víctor Aldana, confirmó que mantiene acercamientos con el partido GANA para volver a formar parte de sus filas, que abandonó en 2013 para unirse a ARENA.El jefe edilicio, quien ganó la alcaldía por sexta vez en 2015 bajo la bandera del FMLN, aseguró que “está en pláticas” para volver al partido naranja, pero sostuvo que aún no es algo oficial. En su cambio a GANA lo acompañaría el resto de concejales, aseveró.Aldana fue el único alcalde efemelenista del país en apoyar las acciones y protestas que jefes edilicios de derecha protagonizaron el año pasado para exigir al Gobierno el pago del FODES. Su participación en estas actividades lo habrían distanciado de su actual partido.Sobre su colaboración en las acciones de demanda al Ejecutivo, que incluyeron el bloqueo del paso vehicular en dos ocasiones en la autopista a Comalapa como medida de presión, Aldana ha expresado que lo hizo porque dicho fondo no tiene colores políticos y su alcaldía, la segunda más pequeña de El Salvador, subsiste de tal pago, que en su caso es de $21,063 mensuales.Actualmente el FMLN gobierna cinco alcaldías de las 22 que hay en La Paz, incluyendo Zacatecoluca, la cabecera departamental, pero la salida de Aldana de las filas rojas dejaría más reducida la presencia del partido rojo.Esta no sería la primera vez que el alcalde de Mercedes La Ceiba se cambia de instituto político, ya que anteriormente ha pertenecido al PDC, PCN, ARENA y GANA, que abandonó para sumarse al tricolor y al que también dejó a pocos días de las elecciones de 2015 para pasarse al FMLN.“Hay decisiones de las dirigencias que no van con los ideales, no van con la democracia. A veces los partidos son muy verticalistas, no me gustan los maltratos hacia la militancia”, afirmó para justificar su paso por todos los partidos políticos.