Alcalde denuncia a un concejal

German Crespo, primer regidor suplente de la alcaldía de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, por el partido PCN, se presentó a la alcaldía municipal para entregar una nota y un citatorio de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) al alcalde Edin Zetino, luego que este interpusiera una denuncia en su contra por supuestas agresiones.

No obstante, Crespo no pudo entrar a la alcaldía, ya que existe una orden de alejamiento en su contra.

El concejal aseguró que la molestia del alcalde se debe a las denuncias que ha hecho por supuestas irregularidades en las recientes entregas de abono y otras anomalías dentro de la comuna.

"El problema comenzó por los paquetes agrícolas. Como concejo aprobamos 10,000 quintales de fertilizante exclusivamente para los agricultores de la zona, pero no fue así, ya que a muchas personas que llegaban les decían que no aparecían o que había sido depurado del listado y no les dieron. Son al menos 5,000 agricultores los que se han quedado sin su paquete. ¿Y ese abono que se hizo?", cuestionó Crespo. Además, negó haber agredido a Zetino, y aseveró que las acusaciones se tratan de una calumnia.

Se buscó la opinión del alcalde Zetino, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta de su parte. En la alcaldía de San Francisco Menéndez se le ha negado la entrada a los medios de comunicación.