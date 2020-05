Alcalde denuncia la falta de agua

El alcalde de Santa Cruz Michapa, Moris Torres, manifestó su preocupación por la falta del suministro de agua en el municipio, el cual les es proporcionado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El alcalde aseguró que el problema los afecta desde inicios de este año. Señaló que entre las colonias más afectadas por la falta del líquido están la Santa Clara, Ferrocarril 1,2,3, Rey David, y el barrio El Centro, todas del casco urbano del municipio. "Este es un problema que realmente grave y no entendemos porque ANDA no lo soluciona. Hemos hecho las solicitudes correspondientes muchas veces, les solicitamos cisternas y si las mandan, pero solamente una o dos, y luego ya no regresan. La gente del municipio, está preocupada", expresó el alcalde.

Añadió que con fondos de la comuna compran agua, y que han habilitado un centro de abastecimiento del líquido en la alcaldía, sin embargo, eso no ha sido suficiente para solventar el problema.

Al respecto fuentes de la Unidad de Comunicaciones de ANDA manifestaron que según sus reportes, el servicio de agua en Santa Cruz Michapa está normal, ya que no hay problemas en los pozos y tuberías que abastecen al municipio. Además mencionaron que no han recibido de manera formal, una petición por parte del alcalde y no hay quejas de usuarios.