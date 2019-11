Alcalde denuncia tala de árboles en cantón

El alcalde de San Luis Talpa, en La Paz, Salvador Menéndez, denunció ayer la tala de árboles en una montaña ubicada en el cantón Tecualuya, considerada un pulmón importante para el medio ambiente en la zona.

El funcionario, detalló que habitantes del caserío Loma de Gallo le comunicaron lo que estaba ocurriendo y personal de la Unidad de Medio Ambiente de la comuna fue a verificar, encontrando avances en la corta de árboles frutales y maderables.

Los trabajadores que permanecen en el lugar presentaron un documento extendido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la División de Recursos Forestales, donde se autoriza al apoderado legal de una corporación a realizar la "limpieza de la propiedad" como parte del aprovechamiento de árboles, según se lee en la nota hecha pública por la municipalidad.

"Es una montaña que tenía muchos años de vida, y dejarla totalmente desolada es un crimen a la humanidad, y yo me he pronunciado severamente ante el caso, pero desgraciadamente como alcalde y con las ordenanzas municipales no tengo competencia ante una autorización del MAG, solo me queda denunciarlo públicamente", dijo Menéndez.

Agregó que el área que se está deforestando está situada en la zona donde fueron removidos los desechos tóxicos de la antigua fábrica Quimagro, que causó varias muertes en ese sector, y que no está de acuerdo con la acción.