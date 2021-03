Alcalde electo de GANA aceptó tener una "plaza fantasma" en Asamblea

El alcalde electo de la ciudad de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, por el partido GANA, José Santos Alfaro Echeverría, reconoció durante una reunión de campaña previa a las elecciones del pasado 28 de febrero, que recibe una salario de $1,600 como empleado de la Asamblea Legislativa y que esto se dio luego que aceptara, hace casi año y medio, la candidatura a la alcaldía de dicho municipio.

La declaración, difundida por medio de un video divulgado en redes sociales, se da momentos en los que ha habido, desde el Ejecutivo, señalamientos hacia diversos partidos de haber creado "plazas fantasmas" al interior del Congreso.

La semana pasada, el diputado Mario Tenorio dejó entrever que en todos los partidos políticos existe ese tipo de plazas.

El alcalde electo, quien reemplazará al actual edil, Edgar Bonilla de ARENA, menciona en el video, que cuando lo buscaron para que fuera candidato, él les pidió ayuda, y que la sorpresa fue que días después apareció como empleado de la Asamblea.

"Les voy a contar, es que en aquel entonces, cuando a mí me buscaron cuando para candidato a alcalde, yo les pedí ayuda aunque fuera para la gasolina, entonces cuando yo vengo a ver, yo ya aparezco como empleado de la Asamblea", dijo Alfaro Echeverría a los presentes en la reunión.

"A mí me ofrecieron ayuda para poder costear aunque la gasolina, yo la acepte, pero yo no sabía de dónde iba a salir, yo la acepte, pero no sabía de dónde iba a provenir", agregó el edil electo en el material divulgado y que tiene una duración de 3:33 minutos.

"La verdad está esa plaza, lo único que esos dineros los he ocupado para ayuda a todo mi pueblo (...) A lo mejor digan que tengo que devolverlo, con gusto lo devolveré. Ustedes saben la calidad de persona que soy", mencionó Alfaro.

El alcalde también expresa, en el video, que la decisión de revelar lo de su plaza en la Asamblea "es para hablar con la verdad, porque si yo digo una mentira ahorita más adelante me van a descubrir y voy a quedar peor y no es esa la intención. La intención es que comencemos bien, con pie derecho".

LA PRENSA GRÁFICA contactó a Alfaro Echeverría, y dijo que de su plaza en la Asamblea iba a hablar después, dado que en este momento se encuentra fuera del país. "De eso vamos a hablar después, pero si me gustaría que lo trataremos más adelante. Vamos a ver si es posible, depende del tiempo", mencionó.