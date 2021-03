Alcalde electo de GANA dice que de la plaza fantasma hablará "después"

El alcalde electo de la ciudad de Sensuntepeque, Cabañas, por el partido GANA, José Alfaro, reconoció durante una reunión de campaña previa a las elecciones del pasado 28 de febrero, que recibe una salario de $1,600 dólares como empleado de la asamblea legislativa, pero que él no se queda con un cinco, sino que todo lo utiliza para ayudar a los habitantes de ese municipio.

Alfaro, mejor conocido como Chepito Alfaro, dijo que del salario de $1,600 sólo recibe $1,200 dólares. Las declaraciones las dio durante una reunión previa a las elecciones, misma que se encuentra disponible en la cuenta de Twitter del usuario @mariojaviersv.

El nuevo edil, quien desplazó al actual alcalde de ARENA, Edgar Bonilla, explica en el audio video, que cuando lo buscaron para que fuera candidato de GANA, él les pidió ayuda, y que la sorpresa fue que días después apareció como empleado de la asamblea.

"Les voy a contar, es que en aquel entonces, cuando a mí me buscaron cuando para candidato a alcalde, yo les pedí ayuda aunque fuera para la gasolina, entonces cuando yo vengo a ver, yo ya aparezco como empleado de la asamblea", comentó.

"A mí me ofrecieron ayuda para poder costear aunque sea la gasolina. Yo la acepté, pero yo no sabía de dónde iba a salir; yo la acepté, pero no sabía de dónde iba a provenir", agregó.

Las declaraciones tienen una duración de 2 minutos 18 segundos y están en la red social Twitter, en momentos en que el tema de moda son las plazas fantasmas de la asamblea.

GANA, partido que llevó al presidente Nayib Bukele al poder, es uno de los principales señalados de haber creado cientos de plazas fantasmas. En el mismo material, el nuevo edil dice que de los $3 mil dólares que recibirá como nuevo funcionario, también los utilizará para ayudar a la gente.

Alfaro es dueño de una ferretería en ese municipio. LA PRENSA GRÁFICA lo contactó, y dijo que de ese tema iba a hablar después. "Fíjese que de eso vamos a hablar después", comentó. Luego agregó "este, pero si me gustaría que lo trataremos más adelante". El alcalde se encuentra fuera del país, por lo que este diario le pidió una entrevista para cuando regrese. "Vamos a ver si es posible, depende del tiempo", finalizó.