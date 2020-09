Alcalde pide mejor coordinación por cercos sanitarios

Después de que se diera a conocer el alza de casos positivos en Corinto, Morazán, el lunes pasado se realizaron mil pruebas PCR para detectar covid-19 en Santa Rosa de Lima, La Unión. El resultado fue que un 16.7 % de casos dio positivo y por esa razón, a las 00:00 horas de ayer se instaló un cordón sanitario para evitar que personas entraran y salieran de este municipio y así poder aislar el virus.

Desde la madrugada de ayer, fueron desplegados más de 120 elementos de la Policía Nacional Civil para poder acordonar los diferentes accesos a la ciudad.

Son cinco accesos los que han sido restringidos en la ciudad Limeña, los cuales están siendo vigilados por personal de la PNC, Fuerza Armada y Elementos de Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Los principales controles están sobre la carretera Ruta Militar, uno en las cercanías del desvío de Bolívar, y el otro sobre el sector conocido como Agua Caliente.

Salud asegura que los 166 casos confirmados en esta localidad representan un alza en la cantidad de pacientes positivos, porque anteriormente habían salido 86 pruebas positivas.

"Es importante verificar casa por casa si existen pacientes que presentan sintomatología respiratoria, estos pueden ser probablemente casos de coronavirus", aseguró el Ministro de Salud Francisco Alabí, en su visita a Santa Rosa de Lima.

Esta enfermedad puede tener una facilidad de transmisión de dos o tres personas por cada caso confirmado de coronavirus. "Por la cantidad de personas que tenemos positivas actualmente, creemos que existen unas 450 personas infectadas en total en este municipio, ya que lo que se hizo fue una muestra de mil pruebas", informó el titular de Salud.

Ayer también se entregaron los kits de medicamentos a pacientes positivos de coronavirus con síntomas leves. "Este medicamento limita las complicaciones y limita la necesidad de un manejo intra hospitalario y de esta forma se logra descongestionar el sistema", aseguró Alabi.

Por su parte, el alcalde de la ciudad Limeña, Rony Lazo, creo que estas medidas deben tomarse en coordinación con la municipalidad, cosa que no ocurrió en Santa Rosa de Lima. "Solo me informaron que ya había personal policial montando en cerco sanitario, nosotros no estamos muy de acuerdo que no se nos tome en cuenta. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien sea pero en este caso no se tomó en cuenta", aseguró.

Al ser consultado sobre esto, Alabí explicó: "Nosotros tenemos estrategias que vienen analizadas, tenemos un equipo que ha estado designado desde el inicio, nuestra coordinación se basa directamente con la Región Metropolitana, se basa con los centros que dan provisión de servicios en Santa rosa de Lima".

Su calidad de municipio fronterizo y de comercio podría ser una de las razones por las que se ha dado el incremento de casos, según las autoridades. Dentro de las directrices que la Fuerza Armada ha recibido están dar seguridad, distribuir alimentos y mascarillas y acompañar a personal de salud a las comunidades.

Los comerciantes se ven afectados y aseguran que ya registran pérdidas en las ventas y productos: "Cerraron sin avisar, y a medianoche. Nosotros ya estamos perdiendo, los tomates, chiles, cebollas, eso se daña. Nosotros nos quedamos con todo ese producto", manifestó una vendedora de las avenidas de este municipio.