Alcalde prófugo que apareció en video dice que Dios le mandó al diputado Merino

Francisco Merino, actual diputado por el departamento de Santa Ana con el PCN, tiene en el ex alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, a uno de sus activistas principales. Así se evidencia en un vídeo difundido a militantes del partido en el que el ex edil pide a los habitantes de Metapán que voten por Merino.

Lo curioso del caso es que Umaña Samayoa se encuentra prófugo de la justicia. Es investigado por el delito de lavado de dinero. “En especial quiero dar el nombre de una persona que, después de Dios, él ha sido el brazo más fuerte para que todo esto (su gestión) se haya logrado. Él es el diputado, el licenciado Francisco Merino”, dice Umaña Samayoa en el vídeo.

El exalcalde asegura que “fue Dios” quien le mandó al diputado a apoyarlo en su carrera política en Metapán. “¿Quién cree que me mandó al licenciado Merino para Santa Ana? Me lo mandó el secretario general? ¿Me lo mandó el partido o quién cree que me lo mandó? Me lo mandó Dios. Con ese hombre en 12 años que llevamos de ser compañeros no hemos tenido el más mínimo problema, pero sí hemos tenido un apoyo rotundo", dice Umaña Samayoa.

Al diputado Francisco Merino se le consultó sobre el vídeo y aseguró que “eso no es algo que esté bajo mi control”. El diputado pecenista defendió a Umaña Samayoa y aseguró que mientras no se le compruebe los delitos “es un ciudadano más”.

“Lo interesante del caso de él es que hay un proceso abierto por la Fiscalía General de la República que ya va a tener casi un año, la empresa de la que él es propietario está funcionando bajo la administración del CONAB, han estado verificando las cuentas y hasta ahora no han podido encontrar nada y de acuerdo a nuestra Constitución mientras no sea condenado es un ciudadano más”, agregó Merino.

El diputado también dijo desconocer si el vídeo se trata de esta campaña. “No sé si el vídeo corresponde a esas fechas que él estaba fungiendo como alcalde”.