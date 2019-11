Alcalde prófugo "nombra" a su sustituto desde perfil en Facebook

El concejo municipal de Coatepeque, en sesión extraordinaria celebrada el martes por la tarde, nombró como alcalde interino al primer regidor propietario, Margarito Hernández, quien es una de las personas procesadas judicialmente por delitos relacionados a la corrupción en la alcaldía coatepequense.

El nombramiento de Hernández se da luego que el alcalde electo, Jorge Rivas, del partido ARENA, permanece prófugo de la justicia, con orden judicial de detención, por los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados a supuestos actos de corrupción en la ejecución de proyectos municipales.

El alcalde arenero fue capturado, junto a otras 25 personas, el 25 de septiembre pasado y luego recobró su libertad durante la audiencia inicial.

Fue el mismo Rivas, a través de su cuenta de Facebook, en la que permanece activo, que anunció el nombramiento de su sucesor, quien también es procesado en libertad por los mismos delitos, jactándose que fue él mimos quien lo eligió y que lo asesorará desde su clandestinidad.

“Este día tome la decisión en nombrar a un alcalde interino que me sustituirá mientras dura este proceso político en mi contra, se (sic) que saldré avante ante todo este show político, por esa razón tome la decisión para estar en este proceso al 100%, pero siempre estaré al pendiente de ustedes y estaré asesorando al que me sustituirá temporalmente”, publicó la noche del martes, acompañado de una fotografía suya.

Rivas es procesado, junto a regidores y exregidores, empleados municipales y empresarios de la construcción por haber cometido supuestos actos de corrupción a simular varios proyectos municipales, por un valor de $445,375.37, de acuerdo a las investigaciones y la acusación fiscal.

Sin embargo, durante la audiencia inicial, celebrada el último fin de semana se septiembre, fueron beneficiados con medidas alternas a la detención brindadas por el juzgado de Paz de Coatepeque, que fueron apeladas por la Fiscalía.

La Cámara de lo Penal de Occidente admitió el recurso y ordenó, el 22 de octubre pasado, revocar las medidas que gozaba el alcalde Rivas, ordenando su detención, mientras que para el resto de imputados mantuvo las medidas dictadas por el juzgado de Paz.

No obstante, el alcalde Rivas ya no fue ubicado y no pudo ser recapturado, permaneciendo en calidad de prófugo de la justicia desde entonces, ante lo cual el concejo debió nombrar un alcalde interino para hacerse cargo de trámites administrativos en la alcaldía de Coatepeque.

Suspenden a regidor

Desde que Rivas recuperó su libertad, después de la audiencia inicial, estuvo haciéndose presente a la alcaldía, donde participó en la última sesión de concejo el 15 de octubre pasado, en la que tomaron la decisión, con los votos de los regidores de ARENA, de suspender al quinto regidor propietario, Guillermo Antonio Chavarría, del PCN, quien habría puesto las denuncias de los supuestos actos de corrupción por los que son procesados el alcalde y el resto de acusados.

El regidor suspendido dice que la medida en su contra es de carácter ilegal, ya que no existe ningún elemento legal que justifique la decisión del concejo, por lo que procederá a interponer los recursos legales necesarios en las instancias correspondientes.

Además, lamentó que también se haya elegido como alcalde interino a uno de los regidores que está siendo procesado judicialmente en el caso de supuesta corrupción en la alcaldía, ya que podría afectar el proceso de investigaciones que permanece abierto.