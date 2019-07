Alcalde teme que construcción de puente se politice

Extraño resultó para el alcalde de San Bartolomé Perulapía, Rónal Ortiz, cuando el viernes pasado se conoció que los habitantes del cantón Las Lomas acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a demandar a funcionarios del Gobierno por la falta de un puente.

El alcalde declaró a LA PRENSA GRÁFICA que los habitantes que acudieron a la sala conocen que la alcaldía ha trabajado para que el proyecto se concrete.

"El tema del puente se está haciendo político, se está politizando, por eso me imagino que llegaron con la demanda porque hay gente que ha dicho que no quiere que lo haga la alcaldía, sino que lo haga el gobierno central... Yo este tema no lo quiero politizar, esto lo hemos trabajado en comunión con todo el concejo plural, no hay ningún concejal que se haya opuesto a la opción de financiamiento del proyecto y eso es ganancia para el municipio porque tenemos punto en común en el que estamos trabajando", dijo Ortiz.

El funcionario municipal dijo que había tenido comunicación telefónica con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le expuso en qué etapa se encuentra el proyecto.

Hoy habrá una reunión entre ambos funcionarios, el ministro llegará a San Bartolomé Perulapía, según lo que dijo el alcalde.

Ortiz adelantó que a través de la llamada que tuvo con el ministro, este le hizo ver que tienen la voluntad de trabajar para que la población afectada por la falta del puente no siga con ese problema.

La comuna logró obtener la mayor parte del financiamiento requerido para la obra a través de un ahorro en intereses que se logró al reestructurar la deuda municipal, según lo explicado.

Los cálculos de la comuna indican que ocupan $500,000 para los gastos que implican la obra. Proyectan que los trabajos en el lugar inicien en enero de 2020.