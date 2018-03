Alcalde y concejal se enfrentan por contrato

Lee también

El alcalde de San Salvador del FMLN, Nayib Bukele, y el concejal de ARENA, Edwin Zamora, se enfrentaron ayer tras la polémica que generó la adjudicación de un contrato de Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 en la capital, cuyo costo ascendería a $14,922,729.58 en el primer año de su implementación.Durante una conferencia de prensa, Bukele sostuvo que el martes en la reunión de concejo Zamora “no dijo ni una sola palabra”.En dicha reunión, el concejo admitió tres recursos de impugnación de compañías que participaron en el proceso de licitación y revisar la adjudicación millonaria a una empresa extranjera. Y para ello decidieron crear una comisión de alto nivel, para la que llamaron a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), para que sean parte de la revisión del proceso. Sin embargo, la FGR dijo ayer que no está en sus facultades participar en los procesos de adjudicación, sino investigar cuando estos tengan irregularidades.“No dijo ni una sola palabra, no dijo ‘hola’, no dijo ‘adiós’, no dijo ‘me opongo’, no dijo nada”, criticó el jefe de comuna.Sus críticas contra Zamora fueron más allá y lo calificó como “el típico político tradicional”, y lo comparó con diputados de ARENA Donato Vaquerano y Milena Calderón de Escalón, cuando fue diputado en la Asamblea Legislativa.“Votó exactamente igual que todos... Entonces para el pueblo salvadoreño no hubo ninguna diferencia entre Edwin Zamora y cualquier otro diputado de ARENA, porque todos votaron iguales. Una de dos, o es un robot, o sigue órdenes; por lo tanto, una persona que sigue órdenes ciegas es una persona, por definición, sin conciencia”, dijo.Ante las críticas del alcalde, Zamora sostuvo que no respondería a “los ataques desesperados” del jefe de comuna y aseguró que en su momento él y los concejales de ARENA hicieron propuestas para que la comuna optara por una oferta más barata, pero el alcalde y los concejales del FMLN se negaron a escuchar.“Hicimos una propuesta concreta en el momento que ellos aprobaron esta licitación, y nosotros dijimos que se debía declarar desierta y se evaluara los términos de la licitación, porque considerábamos que había una alternativa mejor”, indicó Zamora.“Todavía le hice un análisis financiero y le demostré que el costo que se estaba pagando era muy alto, y que había formas de buscar una alternativa más barata. Por ejemplo, una que decía que en vez de comprometernos a 20 años podríamos comprometernos a cinco, con cuotas mensuales menores. Pero no las aceptaron. Además de eso, se cuestionó la capacidad financiera y la capacidad técnica de la compañía a la cual se había otorgado”, agregó el concejal.Según Zamora, las propuestas que hicieron fue pensando en “el bien de los capitalinos”, para que no pase lo mismo que en Nuevo Cuscatlán cuando Bukele era alcalde: “El día que salió de su gestión, triplicaron las tasas municipales”, recordó.Zamora advirtió que las decisiones de esta gestión de Bukele dejará “tan endeuda la alcaldía” para los próximos 20 a 25 años. “El próximo alcalde no va a tener cómo pagar todas esas deudas”, dijo.“Si sumamos la titularización de $60 millones por 20 años, las luminarias por 20 años, el mercado Cuscatlán por 25 años. Ahora, las cámaras por 20 años, a eso le suma dos créditos más que totalizan $6 millones, y le suma un sistema de recaudación de fondos que también es un compromiso a largo plazo, realmente está dejando muy comprometida la alcaldía”, señaló Zamora.