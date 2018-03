Alcaldes buscan alternativas a MIDES para tratar la basura

Lee también

Diez alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) forman parte de la empresa de economía mixta, que en 1999 decidieron crear, Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES). Fue el primer asocio público-privado que el país conoció y en el cual las alcaldías tienen el 10 % de las acciones y la parte privada el 90 % restante.San Salvador, Soyapango, Santa Tecla, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Marcos, Apopa, Ilopango y Cuscatancingo son las comunas que dieron vida al asocio público-privado. En ese momento, todas eran gobernadas por el partido FMLN.Dieciocho años después el alcalde de San Marcos con el FMLN, Fidel Fuentes, y el de Ilopango, Salvador Ruano, este con la bandera de ARENA, quienes son los representantes de las alcaldías en la junta directiva de MIDES, dicen que realizan un estudio que sirva como base para que la administración del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) decida en 2019 si continúan o no con el negocio de la basura en la empresa de la cual Grupo Rais tiene el 90 % de MIDES, aunque la propiedad está en litigio con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.Enrique Rais, dueño de Grupo Rais, es prófugo de la justicia y enfrenta un proceso judicial por supuestamente pertenecer a una red de corrupción judicial.De acuerdo con el alcalde de San Marcos, actualmente se encuentran en las consultas con diferentes sectores e incluso irán a San Francisco, en Estados Unidos, para conocer cómo es el manejo de desechos sólidos en países de primer mundo y ver si se puede aplicar esa experiencia en el país. Fuentes dice que han sido invitados.“Se nos delegó hace un año y medio que junto a la UDS, que es la Unidad de Desechos Sólidos de la OPAMSS, hiciéramos todo lo concerniente a poder tener un estudio de resultados medioambientales y financieros, y que a la luz de casi 18 años posterior a estar en un proyecto como es MIDES, pudiéramos heredar al próximo Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana una ruta que permita establecer a los municipios del Área Metropolitana cuál es la mejor opción que se puede tener para 2019, cuando se vencen los contratos”, expresó Fuentes.El alcalde dejó claro que el que realicen el estudio no implica que esto compromete a que las alcaldías sigan el contrato con MIDES. “Esto no quiere decir que nosotros vamos a decidir por las alcaldías, sino más bien, que vamos a dejar por establecido ese estado de resultados que se ha tenido; no solo para los gobiernos municipales, sino para el medio ambiente, el manejo de los desechos sólidos en MIDES. Actualmente estamos en una etapa de consulta”, agregó el alcalde Fuentes.Cada alcaldía puede llegar a pagar hasta $25 por tonelada de basura procesada en el relleno sanitario de MIDES, ubicado en Nejapa. Al final de cada año, las comunas reciben de las ganancias que tiene MIDES el equivalente al 10 % de las acciones que tienen como parte pública.Pese a que el estudio aún está en proceso, hay algunos alcaldes que están considerando no renovar con MIDES, alegando que el contrato que firmaron hace 18 años no beneficia principalmente a las municipalidades.Ese es el caso del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, de ARENA, quien asegura que ante ese panorama ya están tomando las acciones necesarias para tomar una decisión.“Estamos anticipando a eso. Estamos tomando acciones para buscar la sustitución de MIDES o revalidar con MIDES según cómo surja el proceso de precalificación que estamos realizando. El tema es que las condiciones ya serían distintas porque el contrato, considero, que no favorece a los municipios, sino que a la empresa. No es un punto donde el equilibrio esté en ambas partes por igual”, dijo d’Aubuisson.Pese a ello, el alcalde dice que son respetuosos de la ley y que cumplirán el plazo y las condiciones en las que estaba el contrato cuando él llegó.Similar es la posición del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. El funcionario expresó que en el año que se dio la firma de los contratos de la municipalidades, estos “no eran convenientes”. “Estamos analizando (si seguimos o no), teniendo en consideración que este convenio fue firmado para un período de 20 años. Creo que en aquel momento se hizo una firma que no era interesante o conveniente para los intereses del municipio de Ilopango, y creo que ninguna de las alcaldías que firmó ese convenio se vio favorecida por diversas circunstancias”, dijo Ruano.Mientras tanto, el alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, asegura que como miembro del COAMSS y de MIDES ya ha solicitado en alguna oportunidad información de otras opciones para el manejo de los desechos sólidos, aunque, asegura, no haya nada en concreto. El funcionario también expresó que como comuna evalúa el contrato con MIDES.“Lo que estamos haciendo es evaluar el contrato que ya de todos es conocido. Sabemos que hay un vencimiento como tal, pero todavía no se ha tomado una decisión si se continuará con la misma empresa o si habrá otras opciones. En algún momento se ha planteado y se ha solicitado información de posibles lugares donde se pueda dar el tratamiento final de los desechos sólidos, pero no hay nada en concreto”, agregó Nóchez.