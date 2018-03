Alcaldes: ¿Quién manda en el Gobierno Central?

Lee también

La presidenta de COMURES y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, junto al primer vicepresidente de COMURES y alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, se cuestionaron sobre quién tiene el poder de decisión en el Órgano Ejecutivo. Los alcaldes exigieron en la entrevista Frente a Frente el pago del FODES de diciembre, deuda asciende a $22 millones.En diciembre, luego de la autorización para la emisión de $550 millones en bonos, el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén se comprometió a pagar tres meses de los fondos (octubre, noviembre y diciembre) con el dinero de los bonos."Luego salen los que están abajo del presidente pagando dos (meses), o sea que no le hicieron caso al presidente. El ministro Cáceres dijo vamos a pagar el FODES el 16 (de enero) a las alcaldías, no se pagó, entonces tampoco el ministro Cáceres digamos que tiene poder de hacer cosas. Entonces ¿dónde está el dinero? ¿quién manda en el Gobierno Central?", cuestionó el alcalde Pedro Durán.Aunque el dinero para pagar el FODES iba a salir de los bonos aprobados, es decir era un dinero seguro, las 262 alcaldías solo recibieron dos meses y no tres como el presidente lo prometió.La presidenta de COMURES, Milagro Navas también hizo las mismas preguntas que Durán y lamentó que el pago del FODES dependa de préstamos o bonos pues por ley les corresponde el 8% de los ingresos corrientes de la nación.Durante el desarrollo de la entrevista, el presidente del ISDEM (institución que coloca los fondos en las cuentas municipales) Rogelio Rivas dijo en un tweet que a las 8:00 de la mañana estaría depositando los fondos a todas las comunas.