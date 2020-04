Alcaldes acuerdan ubicar controles en sus municipios

Los alcaldes del departamento de San Vicente iniciaron ayer en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) la instalación de controles vehiculares en las salidas de sus municipios con el objetivo de contribuir a que ciudadanos cumplan la cuarentena domiciliar y evitar aglomeraciones. Esta medida es parte de los acuerdos tomados durante la reunión de jefes municipales realizada el miércoles pasado por la tarde, en la que abordaron la situación de emergencia en el país. Las aglomeraciones de personas, en la ciudad de San Vicente, que buscan cobrar el subsidio de $300 que está entregando el gobierno, es una de las situaciones que más preocupa a los alcaldes.

Como una medida para evitar que personas que no se dirigen a retirar el subsidio, anden en las calles, la Alcaldía de Apastepeque ubicó a personal municipal a la salida del municipio, en el desvío a San Vicente, para que se encarguen de consultar en la plataforma oficial del gobierno si los pobladores que se dirigen al banco son beneficiarios y la fecha señalada para el retiro del dinero. "Hemos aprovechado el control que tiene aquí la PNC, las personas que van en los pick up desde los cantones y de la ciudad a retirar el dinero del bono deben pasar para consultar, si no aparecen los regresamos, pues van a ir de por gusto a arriesgarse", dijo el alcalde Galileo Hernández.