Alcaldes avalan fórmula para distribuir fondos

De acuerdo con que se utilicen los criterios FODES para distribuir los $600 millones del fondo de emergencia entre las 262 municipalidades están la mayoría de alcaldes.

Así lo hicieron ver en una nota que enviaron a la Asamblea Legislativa, a través de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), cuya junta directiva tomó la decisión. Los parámetros FODES ponderan un 50 % la población del municipio, un 25 % la equidad, un 20 % la pobreza y el restante 5 % la extensión territorial.

El alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, reiteró que la forma de distribución del dinero es la adecuada y dijo estar en contra de que se modifique.

"Me parece correcto y justo. Mientras prevalezcan los criterios legales de distribución del FODES a los 262 municipios deben seguirse tomando como base para la distribución del recurso financiero para cualquier asignación que se defina en el marco de las necesidades de la emergencia", dijo Fuentes. Añadió que en su municipio se utilizará el dinero para hacer obras de mitigación, para reconstrucción de viviendas dañadas y para rehabilitar vías de acceso afectadas.

Al contrario, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, se quejó de que no va a recibir suficiente dinero, a pesar de que el municipio que dirige está siendo afectado tanto por el covid-19 como por las lluvias. Culpó a la Asamblea por no modificar la forma para repartir los fondos.

"Lo que nos van a entregar a nosotros en San Salvador no es nada, como no cambiaron el criterio de asignación... Con eso no hacemos prácticamente nada para la enorme cantidad de daños que hay en San Salvador", consideró Muyshondt.

El ministro de hacienda, Nelson Fuentes, también se refirió al tema y dijo que los diputados dejaron " durmiendo el sueño de los justos" la petición para cambiar la fórmula de distribución.

El funcionario de Gobierno declaró que "siempre" ha "creído que la ley FODES no sirve".