Alcaldes con 30 años degobierno caen en elecciones

Tras 33 años de estar al frente de la alcaldía municipal de Apaneca, bajo la bandera de ARENA, tres como regidor municipal, y 30 en la silla edilicia, Osmín Antonio Guzmán, "El Tigre", como le gusta que lo llamen, de 73 años, debe ceder su lugar al nuevo alcalde electo en las elecciones del domingo.

Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ponen adelante al candidato por el partido de Nuevas Ideas, Darío Vielman, con 1,456 votos; mientras que Guzmán, suma 1,336. "Fueron unas elecciones reñidas", expresó Osmin, al recordar la mínima cantidad de votos por la que se quedó fuera, tras once periodos de gestión.

"Los resultados salieron negativos, no perdí por gran cantidad de votos, pero hay que aceptar la derrota. El presidente (Nayib Bukele) nos dejó sin armas, a todos los alcaldes nos amarró con no darnos el FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios), yo me quedé con 11 o 12 proyectos que no pude realizar", añadió.

"Teníamos proyectos para las comunidades, pero las demás no me reclamaban, solo en el Palo Verde, ahí nos pasaron la balanza, pienso que a eso se debe la pérdida. La gente reclamaba las obras de reparación de calles y remodelación de una escuela, había un plan, un presupuesto, pero no había dinero. Ellos nos castigaron no dándonos su voto", añadió "el Tigre de Apaneca".

Guzmán asegura que no se esperaba esta derrota, y culpa al Gobierno por haber dejado las 262 alcaldías sin el FODES y por la campaña publicitaria a favor de Nuevas Ideas.

"Me siento mal, no me lo esperaba, pero esto es una trampa política que nos puso el Gobierno, no dio los fondos, lo hizo con los 262 alcaldes, el triunfo tenía que ser arrasador, nos desarmó, y sin dinero no se pueden hacer obras, trabajar como uno quisiera" indicó.

"No me siento ofendido con nadie, felicito al ingeniero Dario Vielmán, y le agradezco a todas las personas de Apaneca, a quienes me dieron el voto y a quienes no, por tantos años que me han apoyado, todas las personas del pueblo de Apaneca ". expresó.

Según el jefe edilicio, son varios proyectos los que deja en el municipio, como la introducción del agua potable, aguas negras, estadio municipal, mejoramiento de calles y apoyo al turismo; "lo que más me gustó durante mi gestión fue hacer escuelas en las zonas rurales, compré terrenos y otros que fueron donados e hice varias escuelitas y mejoré otras", reveló.

Pero Guzmán, no es el único y longevo en despedirse de la comuna, Leticia de Jesús Hernández Sánchez, de 59 años, también tendrá que ceder la alcaldía del municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán, luego de 30 años en el poder, bajo la bandera de ARENA.

De acuerdo con el escrutinio preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) después de finalizar el conteo del 100% de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de este municipio, el candidato por el partido Nuevas Ideas Omar Josue Pineda, habría sido escogido por los habitantes de El Carmen, con 3,217 votos, esto en comparación a los 2,949 que habría obtenido la actual alcaldesa Hernández.

"Me siento tranquila, la población fue la que escogió y decidió, ya no hay nada que hacer; aceptamos los resultados con humildad y Lety seguirá siendo la misma persona en el municipio", dijo la actual alcaldesa Leticia Hernández.