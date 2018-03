Alcaldes darán apoyo en incendios

Lee también

La Comisión Departamental de Protección Civil de San Vicente se reunió ayer con alcaldes de siete municipios para tratar la situación que enfrenta el territorio a causa de los incendios que ya han consumido cerca de 6,000 hectáreas de bosques y malezas.En la reunión los alcaldes de San Vicente y Tecoluca, mayormente afectados por los siniestros, manifestaron estar realizando esfuerzos pero que se fortalecería el trabajo de cara a afrontar la alerta, mientras que los demás municipios que no tienen este problema se sumarán con apoyo en recurso humano, logístico y alimentación.En conferencia de prensa realizada el lunes por miembros de Protección Civil, dijeron que era necesario de que los alcaldes tuvieran mayor protagonismo ante lo que ocurre en sus municipios; sin embargo, a la reunión convocada ayer no llegaron seis de los 13 alcaldes y tampoco enviaron representación.“Los incendios se han salido del límite de lo normal. Las medidas son porque hemos visto que se apaga un incendio y viene otro, por lo que optamos por activarnos para complementar acciones con la Comisión Departamental y ampliar el trabajo en el terreno”, expresó Medardo Hernández Lara, alcalde de San Vicente.La cabecera departamental es la que más incendios reporta, entre estos el de la zona de amortiguamiento del área protegida La Joya, en el que ya se han consumido más de 1,500 hectáreas y aún no ha podido ser controlado debido a la magnitud que presenta y a que el sitio es de difícil acceso.