Alcaldes entregan carta en Casa Presidencial por impago de FODES

Una representación de los alcades de los 262 municipios del país entregó esta mañana una carta en Casa Presidencial, dirigida al presidente de la república, Nayib Bukele, en la que solicitan una audiencia para abordar el impago de casi cinco meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

La acción fue avalada en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado viernes en la que además se aprobó la presentación de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para buscar una solución.

Milagro Navas, presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) mencionó que la misiva entregada ayer incluía las firmas de los ediles que representan al partido GANA, debido a que el "FODES" no es una cuestión de partidos, es una cuestión de ley que no se ha estado cumpliendo. No estamos exigiendo algo que no corresponda a las municipalidades".

El director ejecutivo de COMURES, Carlos Pinto, así como Navas, reafirmaron que cerca de 75 municipalidades se encuentran al punto de quiebre por la falta de fondos, siendo las más complicadas las alcaldías de los municipios con mayor índice de pobreza del país.

"Son municipios de San Miguel, Morazán, La Unión, La Libertad, en realidad son municipios de todo el país, los que se están viendo afectados", dijo Navas.

Mensualmente las municipalidades reciben cerca de $41 millones, lo que representa el 10% de los ingresos tributarios del país.

Carta dirigida a presidente de la república que fue entregada por representantes de COMURES y recibida en Casa Presidencial. pic.twitter.com/owwFcsMdgU — LPGPolitica (@LPGPolitica) October 19, 2020