Alcaldes niegan señalamientos de malversar fondos

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, y el edil de San Francisco Menéndez, Narciso Ramírez, argumentaron que la Corte de Cuentas de la República (CCR) audita los fondos de las comunas y no es posible que les señalen que malversan el dinero que reciben del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) y de los impuestos en los municipios, justo cuando ellos exigen que el Gobierno les pague los atrasos del FODES.“Los alcaldes somos mucho más auditados por la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas tiene una auditoría para los alcaldes en donde no se le puede pasar nada. Y ¿cómo es posible que vengan a decir que se hace malversación? si hay alcaldías que tiene cuatro o cinco empleados y que no tienen ingresos en su totalidad ni de impuestos”, argumento el edil de GANA, quien dijo que su municipio se ha desarrollo, pero ha enfrentado una demanda por el delito de depredación ambiental.“Deberán de haber algunos que alcaldes que a lo mejor no hacen bien su trabajo”, “pero en el segundo periodo no vuelven a quedar” “porque el examen al alcalde se lo hacen cada tres años”, alejó Ramírez.Navas aseguró que hay reparos en la Corte de Cuentas que le llaman malversación porque los alcaldes agarran del FODES para proyectos sociales. “A veces son injustas las acusaciones porque no ha habido malversación, porque tal vez los alcaldes en las meras necesidades de pagar han agarrado del FODES”, defendió Navas, quien la semana pasada fue denunciada ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuestamente haber utilizado bienes públicos para una celebración de empleados en un hotel de playa.Esto en momentos que los ediles han exigido al Gobierno que respete la ley y que les pague el FODES a tiempo.