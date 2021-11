Alcaldes presionados por falta de fondos en las alcaldías pequeñas

Con la aprobación de la ley de creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la derogación de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, diferentes municipalidades del país se verían presionadas para buscar ingresos.

La ley derogada establecía que se entregaría a las alcaldías el 10 % de los ingresos corrientes del Estado, es decir, de los impuestos. La nueva ley reduce este porcentaje al 1.5 %.

Alcaldes consultados aseguran que se verán obligados a conseguir esos fondos a través de nuevos impuestos, "todo el mundo, ya sea alcalde nuevos y todos vamos a tener que apretar con las tasas de impuestos. Ahora vamos a tener que mejorar los ingresos y la pregunta es, ¿estarán las condiciones económicas para apretar la tuerca?", dijo un jefe edilicio que pidió no ser identificado.

El funcionario aseguró que no se puede esconder que muchos gobiernos municipales abusaron con el uso que le dieron al FODES; sin embargo, considera que aún no es tiempo para determinar si habrán repercusiones o no con la DOM.

Según se ha informado, esa institución pretende invertir $900 millones en desarrollo social y económico de los 262 municipios del país, los cuales serán ejecutados bajo lineamiento establecidos en la Ley Simplificada de Adquisiciones Municipales, la cual permite que el director o subdirector de la DOM puedan decidir sobre las compras para los proyectos a ejecutar.

"Muy a corto plazo no se puede hablar de las repercusiones. Se les preguntará a los que dirigen, de cuánto dinero se dispondrá de los $900 millones. Es un fondo y va a estar a discrecionalidad de los que administran. Con esto surgen dudas, si las obras se van a medir por impacto político partidario, o por el costo beneficio", señaló el edil de la zona paracentral del país.

Autoridades de la DOM han realizado visitas a diferentes municipios en los últimos días.