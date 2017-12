Alcaldes reprochan a GOES por tardanza en entrega del FODES

Alcaldes de diferentes municipios del país reprocharon que el Ministerio de Hacienda solo pagó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES) correspondiente a noviembre y les entregará el fondo de diciembre hasta en enero de 2018.

La Asamblea Legislativa, a petición de la Corporación Salvadoreña de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), aprobó un recomendable para que a través de ISDEM les transfirieran también el mes de diciembre, ya que tenían que pagar aguinaldos, salarios y deudas con proveedores.

“Queda claro que al ministro de Hacienda le da completamente igual el cumplimiento de la ley, hace lo que él quiere, sin importarle la necesidad que pueda tener cualquier segmento de la población, llámese alcaldías, policías, Ejército, profesores y en general la comunidad salvadoreña”, señaló Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva y vicepresidente de COMURES.

El alcalde dijo que, además de no entregarles el mes de diciembre, el dinero de noviembre se los transfirieron hasta el 22 de diciembre. Esto implicaría que algunas comunas no pagaron a tiempo el aguinaldo a sus empleados, pues la última fecha era el 20 de diciembre. Sostuvo que los auditores de la Corte de Cuentas de la República entienden de ese tipo de dificultades y no generan observaciones administrativas.

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y presidenta de COMURES, Milagro Navas, dijo que si bien se justifica que el dinero de diciembre se entrega en enero de 2018, el compromiso era que en este año iban a liquidar hasta diciembre, para que los alcaldes pagaran remuneraciones, aguinaldos y recolección de desechos sólidos, que es un problema para las alcaldías.

El alcalde de Aguilares, Luis Girón, sostuvo que los retrasos en la entrega del FODES pone en aprietos económicos a varias municipalidades. “Hay alcaldías pequeñas que dependen casi exclusivamente del FODES y se han visto en apuros para cancelarle a sus empleados. Más en este mes de diciembre, es difícil porque hay que pagar aguinaldos y salarios. Entonces un poco complicado porque entramos en una crisis económica”, indicó.

El alcalde de Ahuachapán, Abilio Flores, dijo que ellos ya se adaptaron ante la reiterada tardanza, pero quisieran que les pagaran al día. Recordó que a finales de 2016, el Gobierno pasó casi cuatro meses sin pagarles. Su lectura es que son maniobras políticas. “Cuando se atrasaron más, yo pienso que son maniobras políticas, más que otra cosa, porque el FODES depende de los pagos de impuestos de todos”, dijo.

27 de dic., 2017: GOES solo pagó noviembre

$29.1 mill: deposita el Ministerio de Hacienda al ISDEM cada mes para que se lo transfiera a las alcaldías. $7 millones es para pago de créditos.