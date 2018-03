Alcaldes y partidos de derecha presionan al Gobierno por FODES

Lee también

Alcaldes agremiados en la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), diputados de la Asamblea Legislativa y dirigentes de partidos políticos sostuvieron ayer una reunión de emergencia para tomar medidas contra el Gobierno y el ministro de Hacienda ante el atraso en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente a enero y febrero de este año.Los diputados y dirigentes de los partidos ARENA, GANA y PCN se mostraron dispuestos a respaldar una reforma al artículo 6 de la ley del FODES para establecer que el Ministerio de Hacienda depositará a las 262 alcaldías los $29.1 millones entre el 15 y el 20 de cada mes, con el fin de evitar los atrasos.Estos retrasos vienen desde octubre del año pasado y tanto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, como el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y el vicepresidente Óscar Ortiz prometieron que se pondrían al día con los pagos. “Tenemos que trabajar para que eso no vuelva a suceder y yo creo que eso es importante, porque los gobiernos locales son la democracia básica de nuestro Estado y es donde se genera no solo más participación, sino que es el día a día de los ciudadanos”, dijo Ortiz en febrero pasado.El vicepresidente de COMURES, Pedro Durán, dijo que necesitan una calendarización de pagos y “no estar con esta incertidumbre de a saber cuándo nos van a pagar y, peor aún, no saber a quién preguntarle porque en el Gobierno central nadie nos da respuesta”.Además, el presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano, y el diputado Carlos Reyes recomendaron que se incluya que en caso de que el titular de Hacienda no cumpla con esas fechas, se le establezcan sanciones o que la Asamblea lo pueda interpelar.“Hacemos el llamado a todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, es importante que el ministro de Hacienda también pueda ir a dar las razones de por qué no se ha pagado a esta fecha; y si eso debe llevar una interpelación, bueno, que así sea”, expresó el presidente de ARENA.El alcalde de Chalatenango, y uno de los directores de COMURES, Rigoberto Mejía, explicó a los diputados y dirigentes de partidos los problemas que enfrentan las comunas por falta del dinero. “Hay muchas alcaldías que ya estamos llegando al colapso de los fondos, y eso significa parar obras, dejar de pagar a proveedores como agua, energía eléctrica, combustible, desechos sólidos, es decir, hay una cantidad de pagos que las alcaldías debemos de hacer”, dijo durante la reunión.De hecho, el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, escribió en su Twitter que la Alcaldía de Puerto El Triunfo se quedó sin servicio de energía eléctrica, y la comuna de Ereguayquín no podía pagar salarios de febrero porque no se ha transferido el FODES.Mejía aseguró que al menos 150 alcaldías han caído en mora con la banca por falta de pago de los préstamos. Son alrededor de $7 millones que el Ministerio de Hacienda debe depositar al ISDEM solo para pagos de préstamos cada mes.El alcalde de Chalatenango coincidió con el presidente de ARENA en que no quisiera pensar que es una presión política del Gobierno para manipular a las fracciones políticas para que les sigan aprobando más préstamos, e incluso que pidan aprobar impuestos.El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo que si los alcaldes les mandan una nueva redacción de la propuesta, podrían aprobar las reformas en la sesión plenaria de mañana. Gallegos, pese a que frente a los alcaldes habló de sanciones contra el titular de Hacienda por incumplir, luego se retractó y dijo que no es necesario llegar a eso.El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, les explicó a los alcaldes y diputados que el Gobierno les dijo este lunes en la comisión de hacienda que tiene disponibles $120 millones, provenientes de una emisión de $550 millones en bonos que le aprobaron el año pasado ante una amenaza de impago. Sin embargo, Romero aseguró que el Gobierno pagó el FODES de diciembre y a algunos proveedores con fondos propios, es decir, sin utilizar la deuda, pero ahora quiere que ese dinero se le reoriente sin explicar para qué lo usará.Por eso, el legislador les pidió a los secretarios generales de los partidos que participarán hoy en la reunión que sostendrán en Casa Presidencial que aprovechen para pedir que estos $120 millones mejor se reorienten para el FODES.