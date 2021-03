Alcaldesa Milagro Navas: “Dejen a mi familia, la política soy yo”

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, quien fue reelecta el pasado domingo para su décimo tercer periodo consecutivo, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), denunció acoso a su familia en redes sociales.

"Yo he visto en las redes sociales que dicen que yo ando en otros caminos políticos. No es cierto y quiero pedirles que en la vida personal de mi familia no se metan. Estoy hablando exclusivamente de mi hija porque la vida personal creo que a nadie le importa y yo no puedo elegir lo que mi hija quiera", expresó Navas.

“Soy arenera, voy a seguir trabajando, pero en este momento yo me quito la camiseta de ARENA para trabajar por todos”.



Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán

Su denuncia ocurre luego de que varios usuarios hicieran alusión a que la alcaldesa podría vincularse políticamente con el Gobierno central debido a que su hija está casada con el diputado Gustavo Escalante, quien renunció a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y ha mostrado su apoyo al partidos Nuevas Ideas.

"Les pido que no me involucren en esta situación porque yo he llegado por un partido, voy a respetar al partido y más que todo, voy a respetar a los ciudadanos areneros que votaron por mi. Yo voy a trabajar, si me permiten, con el Gobierno central, pero eso no quiere decir que yo voy a cambiar de ideas", argumentó la alcaldesa.

Esta no es la primera vez que Navas recibe este tipo de comentarios. En mayo 2020, durante una reunión de alcaldes con el presidente de la república, Nayib Bukele, Navas manifestó que "los colores políticos tienen donde deben quedar. El pueblo nos necesita. Debemos trabajar en conjunto con su gabinete". Las declaraciones le costaron una serie de críticas sobre su compromiso con el partido.