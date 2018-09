Alcaldesa Milagro Navas se unirá a la campaña presidencial de Calleja

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, afirmó ayer que medita pedir permiso sin goce de sueldo a su concejo municipal para apoyar de lleno la campaña del candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja.

Así lo declaró durante el acto de presentación del informe de rendición de cuentas del período del 1.º de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018, en el que además aseguró que "Antiguo Cuscatlán es el municipio con más brillo del país y el que también está a punto de ser la primer ‘smartcity’ de El Salvador".

"Cuando empiece la campaña electoral voy a meterme de lleno porque voy a apoyar a mi candidato (Carlos Calleja) y voy a tener que pedir permiso porque voy a andar en horas laborales y así evitarme problemas que digan que ando afuera ganándome el sueldo de la alcaldía. Así como lo apoyé para que fuera el candidato, lo voy a apoyar para que sea el presidente", dijo Navas.

Sin embargo, la alcaldesa afirmó que es una decisión que no está del todo definida porque depende de los horarios de las actividades proselitistas de la coalición.

"Por eso no di mayores detalles, porque depende de cómo se vaya a manejar la campaña. Por eso solo dije que voy a pedir permiso y así la población de mi municipio lo sepa porque es la que me interesa porque es la que vota por mí para que después no vayan a andar con memes de que ando gastándome el dinero en la campaña. Si hay necesidad, voy a pedir permiso", declaró.

Rendición de cuentas

Durante la rendición de cuentas, Navas expresó que uno de los logros conseguidos en el período que finalizó el 30 de abril de 2018 fue el cambio completo de la iluminación pública a luces led, lo que, según dijo, significará una reducción en el gasto de alumbrado eléctrico.

"Es un avance dentro del municipio que además significa un ahorro para la alcaldía porque el gasto disminuirá, por lo que es un paso adelante en el desarrollo para nuestra población", manifestó la alcaldesa.