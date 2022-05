Alcaldesa de GANA: "Yo no los culpo porque cambio no ha habido, seguimos igual o tal vez peor"

En una sesión de la comisión de Trabajo, en Santa Ana, Milagro Barrientos, alcaldesa de Santiago de la Frontera, por el partido GANA, cuestionó el trabajo del Gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele en los municipios del interior del país.

“Al ver que no ha llegado ningún proyecto la gente se desilusiona y la gente dice ‘no hubo ningún cambio’. Yo no los culpo porque cambio no ha habido, seguimos igual o tal vez peor porque no hay nadie que se haya acercado ahí a sacar adelante a nuestra gente, el estudio sigue igual, sin maestro en los municipios”, dijo la alcaldesa.

Barrientos aseguró que se lanzó como alcaldesa esperanzada en las promesas de Bukele. Sin embargo, explicó que la situación financiera de su municipio es desfavorable y que no han recibido apoyo.

“A nosotros la DOM nada mas nos esta dando $20,900 pagamos de ahi 7 mil de agua y de los impuestos alcanzamos a cubrir lo que es el tema de la basura. Del resto pagamos empleados. Realmente no tenemos fondos, por esa razón es que es imposible como desarrollar y cómo continuar con nuestro plan de trabajo siendo que no tenemos”, expresó.

Luego de las palabras de Barrientos, el diputado por Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, presidente de la comisión de Trabajo interrumpió la participación de la edil y le pidió centrarse en el tema de la empleabilidad “porque es parte de esta mesa de trabajo”.