Alcaldesa de Nuevas Ideas contrató a primo en Apopa

Carlos Alonso Flores García fue contratado para el cargo de subgerente de Desarrollo Territorial en el municipio que dirige su prima, Jennifer Esmeralda Juárez García, la alcaldesa de Apopa por Nuevas Ideas. La ratificación de este contrato con un salario de $1,500 fue votada en la sesión del concejo municipal el pasado 6 de octubre, según documentos a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.

Flores García es ingeniero y, de acuerdo con regidores que participaron de la sesión del concejo, su hoja de vida no pone en duda sus capacidades. El conflicto radica en el parentesco de cuarto grado de consanguinidad que posee con la alcaldesa, el cual genera un conflicto de intereses que es perseguido por la Ley de Ética Gubernamental.

Según la normativa, son prohibiciones éticas: "Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley", reza el artículo 6.

El síndico de la alcaldía, Sergio Noel Monroy, asegura que le cuestionaron a la alcaldesa esta contratación cuando se votó el nombramiento de Flores García. Para una minoría, era un escándalo el evidente conflicto de intereses que había en ese nombramiento.

"Fueron cinco votos en contra y son 14 concejales. La alcaldesa revisó la ley pero no dijo nada", dice Monroy.

El cargo otorgado al primo de la alcaldesa conlleva la responsabilidad de coordinar: proyectos, alumbrado, servicios públicos, desarrollo urbano y cementerios generales. Desde este cargo, además se otorgan permisos de construcción por parte de la alcaldía.

Antes de la contratación, esta plaza, en papel, había sido suprimida por el nuevo concejo, que asumió en mayo pasado. Así lo cuenta Miguel López, el exsubgerente de Desarrollo Territorial despedido por las nuevas autoridades en junio. López tenía ocho años de trabajar en la alcaldía y le dijeron que su despido obedecía a que la plaza sería suprimida. Pero no era cierto. Luego de su despido, la alcaldía llamó al primo de la alcaldesa, que según el síndico de la comuna estuvo a prueba tres meses, hasta la ratificación de su plaza, aprobada el pasado 6 de octubre.

El equipo jurídico que apoya a los cesados cuestiona la legalidad del nombramiento.

"Me dijeron que era una supresión de plaza. A mí solo me mandaron a llamar y me dieron la nota de que estaba despedido", dice López.

El lunes pasado, López Menjívar se presentó a la alcaldía porque el Juzgado de lo Laboral ordenó restituirlo en el cargo, pero Fidel Campos, jurídico de la alcaldía, argumentó que la municipalidad interpuso otro recurso y que el proceso no podría concretarse. De acuerdo con el equipo jurídico de los trabajadores, la orden judicial debió ejecutarse y, posteriormente, continuar con el proceso.

El mismo lunes LA PRENSA GRÁFICA buscó al primo de la alcaldesa para pedirle explicaciones sobre su contratación. Su asistente argumentó que estaba en una reunión. De su oficina aseguraron que devolverían la llamada para dar una respuesta, pero esta nunca llegó.

También se consultó a la alcaldesa, vía telefónica, sobre la legalidad de la contratación de su pariente, pero cuando Juárez García escuchó la pregunta hecha por este medio, cortó la llamada y ya no atendió más su teléfono.

Transparencia vs NI

La contratación del primo de la alcaldesa fue uno de los factores que incidió en el amotinamiento de la mayoría de concejales de Nuevas Ideas en Apopa a inicios de la semana. "Se promete, y ya en el cargo es una realidad diferente", dice el síndico Monroy, en alusión a las actuaciones de la alcaldesa. Monroy ha sido uno de los miembros del concejo que más ha denunciado las contrataciones lideradas por la alcaldesa de su mismo partido y un grupo de concejales aliados. El miércoles 20, Kalef Bonilla, secretario departamental del partido y diputado suplente, incluso llegó a Apopa y se reunió con los concejales disidentes para mediar en el conflicto.

La alcaldesa Juárez García es miembro de Nuevas Ideas desde hace menos de dos años, según explicaron concejales cercanos a ella. Antes participó en la juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el que colaboró en varias campañas electorales incentivando al voto.

Luego, fue propuesta como una de las precandidatas para la alcaldía de Apopa. De las elecciones internas, los mismos miembros de su partido ahora ponen en duda los resultados. Esto, porque el municipio fue uno de los que denunció compras de chips para votar en repetidas ocasiones, aseguran.

De acuerdo con concejales de su partido, ni Juárez ni su primo Flores García había ocupado ningún cargo en la alcaldía.

El martes 19, una mayoría de concejales destituyó al gerente general, al subgerente financiero y al jurídico. Las fuentes aseguran que en una próxima sesión iban a pedir la remoción de Flores García. Esto, sin embargo, puede que ya no sea necesario. LA PRENSA GRÁFICA conoció ayer, por varias fuentes municipales, que Flores García presentó su renuncia. Se intentó corroborar vía telefónica con el área de recursos humanos de la municipalidad, pero no se tuvo respuesta.