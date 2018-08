Alcaldesa destaca austeridad en primeros 100 días de su gestión

Acuerpada solamente por los regidores de ARENA del concejo plural, la alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, brindó el balance de los primeros 100 días de su gestión. A la actividad, se dijo, estaba invitado el resto de concejales de los partidos PDC, FMLN y GANA, pero no asistieron.

En su informe, la alcaldesa destacó que los primeros 100 días de trabajo ha logrado ordenar la casa y e implementar la austeridad como eje transversal de su administración.

La alcaldesa aseguró que ha logrado ahorros significativos, como $94,000 en la celebración de las fiestas julianas, la eliminación del pago de teléfonos celulares para regidores, gerentes y jefes municipales y la recuperación de $300,000 de la mora de los contribuyentes.

"Se acabaron los gastos de comida (en el concejo), no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos y tenemos que cuidar hasta el último centavo del pueblo santaneco, no podemos tener gastos innecesarios cuando hay necesidades tremendas en las comunidades", dijo.

Dentro de los proyectos ejecutados, la alcaldesa destaca el inicio del plan de bacheo municipal, así como el comienzo de la remodelación del parque Colón y la habilitación del archivo municipal central.

Sobre el plan de bacheo, afirmó que debido a la situación financiera de la municipalidad limita el trabajo, pero que a partir del próximo año se podrá ampliar la capacidad de atención y mantenimiento de calles del municipio.

De Escalón anunció que se contrató a una empresa, por un monto de $20,000, que se encargará de la limpieza profunda del sistema de drenajes de la ciudad, para evitar inundaciones.