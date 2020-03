Alcaldesa niega deuda con ISSS

La alcaldesa del municipio de Santa María, en Usulután, Yanira Guevara negó ayer que esa municipalidad incumpliera el pago de cuotas de los trabajadores al Instituto del Seguro Social (ISSS) durante cinco meses, esto a raíz de declaraciones que diera el ministro de trabajo Rolando Castro, días atrás en una conferencia de prensa.

"Las alcaldías de San Salvador y de Santa María, Usulután, han descontado a los empleados y no han hecho efectivo los pagos legales. Por eso hago un llamado al fiscal general Raúl Melara para que investigue y proceda penalmente contra ellos" expresó el ministro Castro en esa oportunidad. Al respecto, Guevara aseguró que lo manifestado por el ministro es una equivocación.

Afirmó que los pagos del ISSS, AFP y de créditos personales de los empleados están al día, y mostró incapacidades de trabajadores, emitidas este mes, que consideró, son un respaldo legal, ya que los trabajadores enfermos no habrían sido atendidos en el ISSS si no hubiera pagado.

"Nosotros tenemos las incapacidades de muchos de los empleados de la alcaldía de Santa María, son incapacidades de Marzo lo que indica que no tenemos ningún pago pendiente con el Seguro Social" dijo la alcaldesa Guevara.

"El Seguro Social hasta la fecha se encuentra cancelado, y en cualquier momento se pueden acercar a las oficinas administrativas para confirmar que si se ha pagado al día" señaló Guevara. No obstante ayer mismo, un empleado del tren de aseo aseguró que la comuna no cancela al ISSS desde hace meses. "Yo llevo siete meses sin pasar consulta porque la alcaldía no ha realizado el pago, pero si ha descontado" expresó el trabajador.